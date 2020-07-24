«Мать кричала, не могли оттащить»: подробности трагедии на Кирова, где из окна выпала 16-летняя девушка

Трагедия произошла рано утром — примерно в 07:50. 16-летняя ученица лицея выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Журналист НГС побывала на месте происшествия.

— Мать кричала криком, вообще её не могли оттащить, — рассказывает местная жительница Наталья. — Когда всё произошло, и отец, и мать были дома.

Девушка жила вместе с родителями. Перед трагедией, утверждают соседи по лестничной клетке, из квартиры доносились ругань и крики.

— Говорят, что ребёнок пришёл под утро, из-за этого в семье был скандал, — рассказывает Владимир, житель дома. — Ей сказали, что она под домашним арестом, отобрали ключи от дома, она ушла в свою комнату.