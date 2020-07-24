«Мать кричала, не могли оттащить»: подробности трагедии на Кирова, где из окна выпала 16-летняя девушка

Из окна многоэтажки в Новосибирске выпала 16-летняя девушка
Трагедия произошла рано утром — примерно в 07:50. 16-летняя ученица лицея выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Журналист НГС побывала на месте происшествия.
— Мать кричала криком, вообще её не могли оттащить, — рассказывает местная жительница Наталья. — Когда всё произошло, и отец, и мать были дома.
Девушка жила вместе с родителями. Перед трагедией, утверждают соседи по лестничной клетке, из квартиры доносились ругань и крики.
— Говорят, что ребёнок пришёл под утро, из-за этого в семье был скандал, — рассказывает Владимир, житель дома. — Ей сказали, что она под домашним арестом, отобрали ключи от дома, она ушла в свою комнату.
— Семья нормальная, — объясняет жительница соседней квартиры Инна Владимировна. — А сама девочка, честно говоря, хмурая какая-то, насупившаяся всегда проходила мимо. Вместе с родителями они на пикник ходили, корзинку брали, то к бабушке на дачу, то ещё куда-то.
Жители дома вспоминают, что девочка всегда одевалась прилично и со вкусом, часто перекрашивала волосы в разные цвета. Последняя её причёска — с одной стороны волосы были медно-рыжими, с другой — голубыми.
— Я часто видела, как она на лестничной клетке всё время по телефону с кем-то разговаривала, вчера вечером тоже всё говорила, — вспоминает Наталья. — Но к ней практически никто не ходил, я ни разу не видела её с друзьями.
В пресс-службе МВД корреспонденту НГС рассказали, что сотрудники полиции вместе со следователями СК проводят доследственную проверку по факту гибели подростка.
Одно из самых странных падений из окна произошло в апреле этого года — новосибирский тревел-блогер Анатолий Гомзяков пришел в гости к своему интернет-знакомому Алексею Хребтову. Они общались по Instagram, но лично встретились в первый раз, хотя и жили в одном жилом комплексе «Ясный берег». Мужчины всю ночь вдвоем пили самогонку и пиво, а утром Хребтова нашли мёртвым под окнами своего дома — он выпал из окна. Рассказываем, что произошло той ночью.