24 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 70.96
eur 82.19
Тема дня16-летняя девушка выпала из окна

Все новости

Все новости
Город

«Были зажаты и дымились»: бойцы ворвались в салон красоты из-за выпрямления волос

Инцидент произошёл в Краснообске

7 887
30 Обсудить

Поделиться

Владелица студии объяснила, что проводит клиентке кератиновое выпрямление волос, а во время этой процедуры идёт специфичный пар

Владелица студии объяснила, что проводит клиентке кератиновое выпрямление волос, а во время этой процедуры идёт специфичный пар

В Краснообске из-за выпрямления волос у одной из клиенток в салон красоты ворвалась группа быстрого реагирования — её вызвал пожарный извещатель. Инцидент произошёл 23 июля в 13:42.

— Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие на вызов, не сразу поняли, что происходит: молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились, помещение пропиталось специфичным запахом. Ситуация могла быть расценена как экзекуция, если бы всё это происходило не в салоне красоты, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Владелица студии MUNI объяснила, что проводит клиентке кератиновое выпрямление волос.

— То, что гвардейцы приняли за дым, было паром от специального разглаживающего волосы утюжка. Он и вызвал срабатывание охранно-пожарной сигнализации, для восстановления которой пришлось проветривать помещение, — добавили в агентстве.

В студии MUNI корреспонденту НГС рассказали, что пожарный извещатель срабатывает так не впервые, но подробностей не сообщили, сославшись на занятость директора.

В начале июня в Новосибирской области пожарный извещатель спас 16-летнюю девушку — он вызвал пожарных, когда на кухне произошло задымление. Девушка в это время спала.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ15
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

пожарный извещатель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!