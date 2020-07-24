«Были зажаты и дымились»: бойцы ворвались в салон красоты из-за выпрямления волос

В Краснообске из-за выпрямления волос у одной из клиенток в салон красоты ворвалась группа быстрого реагирования — её вызвал пожарный извещатель. Инцидент произошёл 23 июля в 13:42 .



— Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие на вызов, не сразу поняли, что происходит: молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились, помещение пропиталось специфичным запахом. Ситуация могла быть расценена как экзекуция, если бы всё это происходило не в салоне красоты, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».