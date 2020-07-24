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В Новосибирском зоопарке лама отказалась кормить своего детёныша

Сотрудники учреждения показали, как выкармливают животное

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Маленькой ламе скоро исполнится месяц

Маленькой ламе скоро исполнится месяц

В Новосибирском зоопарке показали фотографии маленькой ламы, которая родилась 26 июня. Сотрудники зоопарка искусственно выкармливают детёныша, потому что самка отказалась его кормить.

Ламу кормят коровьим молоком из детской бутылочки с соской. По словам сотрудников зоопарка, она хорошо прибавляет в весе и развивается по возрасту:

— Маленькая лама похожа на свою мать: рыжая с темной, почти черной, головой. Из-за длинных ног и густой шерсти малышка может показаться довольно крупной, но при этом она легкая. Вообще, она очень славная и похожа на уютную мягкую игрушку. Ламы — одомашненные животные. А так как наша малышка находится на искусственном вскармливании, то она сильно привязана к людям, которые за ней ухаживают, — рассказали в зоопарке.

В ближайшее время её планируют вернуть в группу лам, чтобы она росла среди сородичей.

Домашние ламы живут высоко в Андах, в морозном климате. Длинная густая шерсть позволяет им не мерзнуть и в сибирские зимы.

В Новосибирском зоопарке ламы содержатся с 1975 года

В Новосибирском зоопарке ламы содержатся с 1975 года

В начале июля потомство появилось сразу у нескольких копытных в зоопарке. Мы уже публиковали фото маленьких козлят и олененка.

А на прошлой неделе коллекция зоопарка пополнилась взрослым леопардом по имени Дава — в Новосибирск его привезли из Москвы. Животное привезли по программе обмена, которую недавно возобновили. По такой же программе привезли самца и самку золотистых такинов из Дрездена. Эти животные считаются редким видом.

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