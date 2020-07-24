В Новосибирском зоопарке лама отказалась кормить своего детёныша

В Новосибирском зоопарке показали фотографии маленькой ламы, которая родилась 26 июня. Сотрудники зоопарка искусственно выкармливают детёныша, потому что самка отказалась его кормить.

Ламу кормят коровьим молоком из детской бутылочки с соской. По словам сотрудников зоопарка, она хорошо прибавляет в весе и развивается по возрасту:

— Маленькая лама похожа на свою мать: рыжая с темной, почти черной, головой. Из-за длинных ног и густой шерсти малышка может показаться довольно крупной, но при этом она легкая. Вообще, она очень славная и похожа на уютную мягкую игрушку. Ламы — одомашненные животные. А так как наша малышка находится на искусственном вскармливании, то она сильно привязана к людям, которые за ней ухаживают, — рассказали в зоопарке.