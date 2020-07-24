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В Новосибирской области ещё 105 жителей заразились коронавирусом

Сейчас в регионе выявлено всего 8616 случаев заболевания

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В больницах Новосибирска с COVID-19 сейчас находятся&nbsp;1670 человек

В больницах Новосибирска с COVID-19 сейчас находятся 1670 человек

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 105 жителей, сообщил оперштаб.

— На утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей. 6615 пациентов выздоровели (+117 за сутки), — говорится в сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

От ковида умерли ещё 6 человек.

— Мужчины в возрасте 54 года и 69 лет и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек. В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 19 пациентов, — сообщил оперштаб.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницах Новосибирска с COVID-19 находятся 1670 человек.


В больницы районов области госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Количество заболевших в Новосибирской области, несмотря на отмену режима самоизоляции, продолжает увеличиваться. Появляются и новые учреждения, перепрофилированные под лечение COVID-19. НГС узнал, сколько коек предусмотрено для больных коронавирусом.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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