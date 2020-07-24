В Новосибирской области ещё 105 жителей заразились коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 105 жителей, сообщил оперштаб.
— На утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы
От ковида умерли ещё 6 человек.
— Мужчины в возрасте 54 года и 69 лет и четыре женщины, им было 59 лет, 69 лет,
Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницах Новосибирска с
В больницы районов области госпитализированы
Количество заболевших в Новосибирской области, несмотря на отмену режима самоизоляции, продолжает увеличиваться. Появляются и новые учреждения, перепрофилированные под лечение COVID-19. НГС узнал, сколько коек предусмотрено для больных коронавирусом.