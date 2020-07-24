В Новосибирской области ещё 105 жителей заразились коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 105 жителей, сообщил оперштаб.

— На утро 24 июля в регионе выявлено 8616 случаев заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе инфицированы 520 детей . 6615 пациентов выздоровели (+117 за сутки), — говорится в сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

От ковида умерли ещё 6 человек.