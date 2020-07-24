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Новый печальный рекорд: в НСО от коронавируса умерли 6 пациентов

Всего в регионе от ковида скончались 190 человек

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В отделениях реанимации сейчас находятся 86 человек

В отделениях реанимации сейчас находятся 86 человек

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё шесть человек, сообщил оперштаб.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 и 69 лет и четыре женщины, им было 59, 69, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

Новосибирская область лидирует по летальности от коронавируса в Сибири и занимает 4-е место из 15 среди городов-миллионников. Процент умерших от общего числа заболевших в Новосибирской области выше, чем в целом по стране. Почему так происходит, медицинский обозреватель НГС выяснила у экспертов. Многие отказались говорить на такую тему. А те, кто согласился, считают, что с чувствительностью тестов и установкой причин смерти что-то не так.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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