Новый печальный рекорд: в НСО от коронавируса умерли 6 пациентов

В Новосибирской области от коронавируса умерли ещё шесть человек, сообщил оперштаб.



— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 и 69 лет и четыре женщины, им было 59, 69, 70 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 190 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.

Новосибирская область лидирует по летальности от коронавируса в Сибири и занимает 4-е место из 15 среди городов-миллионников. Процент умерших от общего числа заболевших в Новосибирской области выше, чем в целом по стране. Почему так происходит, медицинский обозреватель НГС выяснила у экспертов. Многие отказались говорить на такую тему. А те, кто согласился, считают, что с чувствительностью тестов и установкой причин смерти что-то не так.