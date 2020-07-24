В Новосибирске из окна 17-этажки на Кирова выпала 16-летняя девушка

В Новосибирске под окнами 17-этажки на улице Кирова, 108 нашли тело
— Первое сообщение поступило в 07:51. Девушка выпала из окна 17-этажки, — такую информацию сообщили в службу 112.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
— Сотрудники полиции совместно со Следственным комитетом проводят проверку по факту обнаружения тела 16-летнего подростка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Родники из окна многоэтажного дома выпал мужчина.