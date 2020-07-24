В Новосибирске из окна 17-этажки на Кирова выпала 16-летняя девушка

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Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Родники из окна многоэтажного дома выпал мужчина.

