Сибиряки назвали 5 причин, почему провалится программа кешбэка за отдых в регионах России

А читательница под ником Элль объяснила, почему отдых внутри страны выходит дороже заграничного.



— Юга России недешевы, не всем они по карману. Вот и вся правда. Мы при скромном отдыхе на югах тратили минимум 10 тысяч в день (причем в Сочи это было в конце сентября, когда уже цены стали ниже): это недорогой отель, скромное питание (далеко не в ресторанах), обычные экскурсии. Вот и считайте, 10 дней — это 100 тысяч рублей + ещё проезд, на трёх человек по-скромному выходит тысяч 50–60 на человека. В итоге 150 тысяч рублей. А сувениры, а если кто-то хочет на необычные экскурсии или в ресторанах поесть... Там все 250 выйдут.



Пока границы закрыты, можно поехать в тур по Новосибирской области. Может, нам удастся показать вам места, которые вы еще не видели?

Путешественник Антон Миронов изъездил регион вдоль и поперек. Он рассказал о своих любимых местах и показал 4 тайных места в Новосибирской области.



Едем отдыхать с палатками — показываем вам интересные маршруты для отдыха.

Отдых за границей? А может быть, luxury жизнь в Новосибирске? Посмотрите, где и как можно арендовать яхту (там же найдете пару идей для фотосессий).