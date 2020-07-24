Сибиряки назвали 5 причин, почему провалится программа кешбэка за отдых в регионах России

Туристическая отрасль сильно пострадала из-за пандемии, поэтому власти приняли решение поддержать её (а заодно и людей, лишившихся турецких и прочих курортов). Они придумали донельзя простую программу, включающую в себя много нюансов, но если кратко — вы едете в некоторые регионы России, а вам за это кешбэком возвращается от 5 до 15 тысяч рублей. Звучит легко? Как бы не так. Мы объяснили в 6 понятных карточках, как это всё работает. Но наши читатели подробнее вчитались в условия, вспомнили собственный опыт и пришли к мнению, что программа не будет работать. Давайте посмотрим, почему.
Первым высказался читатель под ником sven-svensson. Он назвал несколько причин провальности программы.
— Прочитал внимательно условия. Полная лажа. Во-первых, почему расплачиваться можно только картой «Мир», что за бред? А если наличными или картой другого банка, чем хуже этот случай? Далее. Купить тур нужно только у туроператора. И вот здесь-то и кроется главный подвох. Дело в том, что отдельно самому бронировать отель и самолёт или поезд дешевле, чем покупать тур у оператора, который накрутит по полной. Уже проверено не раз. По России точно (не путать с чартерами за границу). Выходит, ты сначала переплатишь, а потом это же и вернёшь. А может быть, даже меньше вернешь, чем переплатил. И какой тогда в этом смысл? Потом. Программа начнёт действовать лишь с августа, и аж с 15-го числа. А если семьи с детьми отдохнули в июле, им что делать? Получается, они в пролёте? Несправедливо как-то. До 15 августа не считается, а с сентября как бы школы начинаются, уже мало кто с детьми отдыхает. Значит, мало кого коснётся эта программа. Ерунда, короче, почти невыполнимая. А на бумаге, как обычно, всё замечательно у них.
И правда, прежде чем брать тур на сайте, стоит внимательно ознакомиться с программой. Правда, чтобы посмотреть доступные варианты, сначала нужно зарегистрироваться на сайте и подтвердить свой номер телефона. Реакция на условия и все необходимые действия не заставляет себя ждать.
Собираетесь воспользоваться этой программой?
Почему не стоит отдыхать в России, даже если за это вернут деньги, рассказал читатель под ником Житель центра:
— Ни при каких обстоятельствах не собираюсь я тратить своё время и деньги на отдых в России. Любой российский курорт — это по определению совок, мусор, толпы людей, неуважительное отношение, убогие отели, толкотня и полное отсутствие интересных достопримечательностей. Настоящих отдых — только за границей, где-нибудь в Коста-Рике или Кувейте, где всё в новинку — полностью другие люди, архитектура, теплые моря. В своей стране всё знакомое, всё, и это раздражает, от этого и хочется сбежать. Хочется нового, чужого, другого. Оно — чужое — может, и не во всём лучше своего, но главное, что оно новое. Оно — другое. И вот за этой новизной и едут люди за границу. Главный критерий — новизна ощущений. Я сам готов перечислить в правительство 15 тысяч рублей, чтобы открыли границы для выезда.
Поехали бы по городам России или на курорт внутри страны?
А читательница под ником Элль объяснила, почему отдых внутри страны выходит дороже заграничного.
— Юга России недешевы, не всем они по карману. Вот и вся правда. Мы при скромном отдыхе на югах тратили минимум 10 тысяч в день (причем в Сочи это было в конце сентября, когда уже цены стали ниже): это недорогой отель, скромное питание (далеко не в ресторанах), обычные экскурсии. Вот и считайте, 10 дней — это 100 тысяч рублей + ещё проезд, на трёх человек по-скромному выходит тысяч 50–60 на человека. В итоге 150 тысяч рублей. А сувениры, а если кто-то хочет на необычные экскурсии или в ресторанах поесть... Там все 250 выйдут.
Пока границы закрыты, можно поехать в тур по Новосибирской области. Может, нам удастся показать вам места, которые вы еще не видели?
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