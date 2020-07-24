Стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего школьников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по математике, который сдавали новосибирские школьники. В нём принимали участие 7 тысяч 185 человек .

— Не сдали примерно 8,9%. Есть 13 стобалльников: 6 — в Советском районе, 5 — в Центральном и 2 выпускника прошлых лет, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.



Высокий балл — выше 80 — получили 37,4% выпускников. Это примерно такой же результат, как в прошлом году.