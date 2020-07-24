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Стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего школьников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Экзамен сдавали 7 тысяч 185 человек

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Высокий балл получили 37,4% учеников

Высокий балл получили 37,4% учеников

13 новосибирских школьников написали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по математике, который сдавали новосибирские школьники. В нём принимали участие 7 тысяч 185 человек.

— Не сдали примерно 8,9%. Есть 13 стобалльников: 6 — в Советском районе, 5 — в Центральном и 2 выпускника прошлых лет, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

Высокий балл — выше 80 — получили 37,4% выпускников. Это примерно такой же результат, как в прошлом году.

Больше всего выпускников в этом году сдавали русский язык. 63 школьника в Новосибирской области получили 100 баллов за этот экзамен.

На этой неделе также стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего 21 выпускник из Новосибирской области в этом году получил 100 баллов по этим предметам.

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Советский районЦентральный районЕГЭ по математике
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