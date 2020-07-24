Стало известно, в каких районах Новосибирска больше всего школьников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

13 новосибирских школьников написали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по математике, который сдавали новосибирские школьники. В нём принимали участие
— Не сдали примерно 8,9%. Есть 13 стобалльников: 6 — в Советском районе, 5 — в Центральном и 2 выпускника прошлых лет, — рассказал НГС исполняющий обязанности директора
Высокий балл — выше 80 — получили 37,4% выпускников. Это примерно такой же результат, как в прошлом году.
Больше всего выпускников в этом году сдавали русский язык. 63 школьника в Новосибирской области получили
На этой неделе также стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Всего