В Новосибирской области во дворе частного дома сгорели две машины

В Новосибирской области в Куйбышеве во дворе частного дома сгорели сразу два автомобиля. Пожарные вчера поздним вечером полтора часа боролись с огнем, чтобы он не перекинулся на жилые дома.

— На улице 1 Декабря горели надворные постройки и автомобили. В результате пожара на первом участке огнем повреждены веранда, кочегарка и баня. Автомобили «Субару» и ВАЗ-2115 горели открытым огнем. Частный дом огнем не поврежден. На втором участке огнем повреждена кровля гаража. Ликвидация — в 20:37. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.