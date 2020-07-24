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В Новосибирской области во дворе частного дома сгорели две машины

Пожарным удалось не допустить того, чтобы загорелось жильё

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Пожарные полтора часа боролись с огнем

Пожарные полтора часа боролись с огнем

В Новосибирской области в Куйбышеве во дворе частного дома сгорели сразу два автомобиля. Пожарные вчера поздним вечером полтора часа боролись с огнем, чтобы он не перекинулся на жилые дома.

— На улице 1 Декабря горели надворные постройки и автомобили. В результате пожара на первом участке огнем повреждены веранда, кочегарка и баня. Автомобили «Субару» и ВАЗ-2115 горели открытым огнем. Частный дом огнем не поврежден. На втором участке огнем повреждена кровля гаража. Ликвидация — в 20:37. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал.

В начале июля в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дмитрия Донского рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке. Пожарные справились с огнем за несколько минут.

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пожарсгорел автомобиль
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