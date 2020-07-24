В Обском море утонул 28-летний новосибирец

В Новосибирском водохранилище вчера вечером утонул 28-летний парень — о происшествии сообщили очевидцы.

— Пошёл купаться и не вернулся. Хотел переплыть залив и утонул. От Чингиса в сторону Каменки — второй мост. В 21:45 в Ордынском районе, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию, что такое сообщение поступало, а на месте происшествия работали сотрудники полиции.