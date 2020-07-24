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Происшествия

В Обском море утонул 28-летний новосибирец

Мужчина отплыл слишком далеко от берега — его тело пока не нашли

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Тело утонувшего пока не нашли

Тело утонувшего пока не нашли

В Новосибирском водохранилище вчера вечером утонул 28-летний парень — о происшествии сообщили очевидцы.

— Пошёл купаться и не вернулся. Хотел переплыть залив и утонул. От Чингиса в сторону Каменки — второй мост. В 21:45 в Ордынском районе, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию, что такое сообщение поступало, а на месте происшествия работали сотрудники полиции.

— Информация поступила от граждан о том, что при купании в Обском водохранилище, примерно в 7 километрах от села Чингис в Ордынском районе, утонул незнакомый мужчина 1992 года рождения. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следователи. Сейчас проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, мужчина слишком далеко отплыл от берега. Его тело пока не найдено.

Вчера стало известно, что молодой человек, пропавший в прошлую пятницу в Ленинском районе Новосибирска, найден погибшим в Оби. Парня искали полиция и волонтеры.

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