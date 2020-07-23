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«Невозможно описать, как это грязно, как будто в углярке»: жители Новосибирской области страдают от неизвестной чёрной пыли

Жители Линёво запустили флешмоб с грязными ладонями и стопами, чтобы привлечь внимание к проблеме

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Люди пересылают друг другу фото грязных ладоней и стоп

Люди пересылают друг другу фото грязных ладоней и стоп

Жители посёлка Линёво в Новосибирской области запустили странный флешмоб в социальных сетях: люди пересылают друг другу фотографии ладоней и стоп, которые измазаны чёрной пылью, выкладывают эти фото в Instagram. Также в социальных сетях люди публикуют посты с хэштегом #мызадыхаемсялинево.

Как выяснилось, таким образом жители посёлка пытаются привлечь внимание к проблеме, которая преследует их уже не первый год. В Линёво в квартирах на полу, подоконниках и прочих поверхностях каждый день плотным чёрным слоем оседает пыль.

По словам местных жителей, пол в квартирах остаётся чистым не больше тридцати минут

По словам местных жителей, пол в квартирах остаётся чистым не больше тридцати минут

— Мы очень хотим разобраться, что происходит у нас в посёлке, чем мы дышим, чем моем полы каждый день. Поэтому решили запустить флешмоб. Такая чёрная пыль, или же это сажа, неизвестно, у нас, наверное, последние года четыре. Окна мы открываем только на ночь, потому что дышать невозможно. С утра просыпаюсь, провожу рукой по подоконнику и собираю эту чёрную пыль. Даже невозможно описать, как это грязно, ты как будто ходишь по углярке, — рассказала корреспонденту НГС жительница посёлка.

Местные жители страдают от чёрной пыли уже не первый год

Местные жители страдают от чёрной пыли уже не первый год

Женщина рассказала, что с утра делает уборку и плотно закрывает окна. Но стоит только открыть окно, то через полчаса в доме снова очень грязно.

— Бывают периоды, когда дома чисто, конечно. Но в последнее время грязи только больше. Я не говорю уже про улицу! Ребёнок гуляет меньше часа, приходит домой весь чёрный. И такая пыль круглый год. У всех жителей разные версии, я тоже не могу сказать, откуда эта грязь. Никакой достоверной информации у нас нет. Мы не знаем, откуда ноги растут. В посёлке есть и завод, который работает с самого основания посёлка, но раньше такой пыли не было. У нас рядом много угольных разрезов, может быть, их стало слишком много, поэтому такая проблема, — поделилась своими догадками женщина.

Таким флешмобом жители посёлка хотят привлечь внимание к проблеме

Таким флешмобом жители посёлка хотят привлечь внимание к проблеме

Пыль не только оседает на полу и вещах, люди говорят, что иногда им сложно дышать&nbsp;

Пыль не только оседает на полу и вещах, люди говорят, что иногда им сложно дышать 

Корреспондент НГС отправила запрос в администрацию посёлка Линёво, с просьбой прокомментировать ситуацию, объяснить, откуда столько чёрной пыли и как власти собираются решать эту проблему.

Жители Новосибирска каждую весну задыхаются от пыли — НГС обсудил с экологами и экспертами самый, пожалуй, актуальный для весны вопрос — откуда в Новосибирске так много пыли. А в конце апреля мы решили проверить, насколько загрязнён наш город, и устроили небольшую прогулку с белым самоедом по тихому центру. Результат оказался неоднозначным, как, в принципе, и всё то, что окружает тему уборки и спасения города от пыли.

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Новосибирская областьсажапыль в городе
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