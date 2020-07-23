«Невозможно описать, как это грязно, как будто в углярке»: жители Новосибирской области страдают от неизвестной чёрной пыли

Женщина рассказала, что с утра делает уборку и плотно закрывает окна. Но стоит только открыть окно, то через полчаса в доме снова очень грязно.



— Бывают периоды, когда дома чисто, конечно. Но в последнее время грязи только больше. Я не говорю уже про улицу! Ребёнок гуляет меньше часа, приходит домой весь чёрный. И такая пыль круглый год. У всех жителей разные версии, я тоже не могу сказать, откуда эта грязь. Никакой достоверной информации у нас нет. Мы не знаем, откуда ноги растут. В посёлке есть и завод, который работает с самого основания посёлка, но раньше такой пыли не было. У нас рядом много угольных разрезов, может быть, их стало слишком много, поэтому такая проблема, — поделилась своими догадками женщина.