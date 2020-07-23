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Под Новосибирском поднялся столб чёрного дыма: в МЧС объяснили, что произошло

Очевидцы сняли возгорание на видео

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Сообщение о пожаре поступило в 20:00

Сообщение о пожаре поступило в 20:00

В четверг, 23 июля, вечером в посёлке Двуречье в Новосибирской области загорелись автомобильные покрышки. Огромный столб густого чёрного дыма был виден на расстоянии нескольких километров. Очевидцы сняли возгорание на видео.

— Сообщение о горении мусора в районе посёлка Двуречье поступило в пожарную охрану от очевидца около 20:00. По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что на улице Юбилейной горят автомобильные покрышки. Угрозы перехода на жилые постройки или объекты инфраструктуры не было. В течение 13 минут горение было локализовано, ещё 6 минут понадобилось на ликвидацию открытого горения на площади 80 кв. м. В настоящий момент специалисты МЧС России проводят проливку, чтобы исключить повторное возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Три дня назад, 20 июля, рано утром загорелся 2-этажный коттедж — огонь полностью уничтожил строение. Пожар попал на видео очевидцев. По их словам, в доме проживала молодая девушка с дедушкой.

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Новосибирская областьпожар
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