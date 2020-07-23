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Сотрудники психиатрической больницы снимали деньги со счетов пациентов — ущерб составил почти 2 миллиона рублей

По постановлению прокурора уже возбуждено уголовное дело

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Деньги были украдены у трёх пациентов&nbsp;

Деньги были украдены у трёх пациентов 

В четверг, 23 июля, стало известно, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска обратилась в суд, чтобы защитить права пациентов клинической психиатрической больницы № 3. Сотрудники больницы похитили у пациентов почти 2 миллиона рублей — деньги были сняты с их банковских счетов.

— Прокурор предъявил в порядке статьи 44 УПК Российской Федерации в суд иски в защиту трёх пациентов психиатрической клиники о возмещении причиненного им ущерба на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, — говорится на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.

Ранее прокуратура проверила законность использования денежных средств пациентов больницы, сотрудниками был установлен факт хищения. В связи с противоправными действиями должностных лиц ГБУЗ НСО «ГНКПБ №3» по постановлению прокурора возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.


Поскольку пациентами учреждения здравоохранения в основном являются социально незащищенные лица, самостоятельная защита прав которых ограничена в связи с имеющимися у них заболеваниями, прокуратура проводит работу по защите их прав.

Исковые заявления приобщены к материалам уголовного дела и будут рассмотрены судом при вынесении приговора.

В начале месяца, 6 июля, стало известно, что коронавирусом заболели четыре пациента и один сотрудник новосибирской клинической психиатрической больницы № 3.

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Дзержинский районпсихиатрическая больница №3
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