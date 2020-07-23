Сотрудники психиатрической больницы снимали деньги со счетов пациентов — ущерб составил почти 2 миллиона рублей

В четверг, 23 июля, стало известно, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска обратилась в суд, чтобы защитить права пациентов клинической психиатрической больницы № 3. Сотрудники больницы похитили у пациентов почти 2 миллиона рублей — деньги были сняты с их банковских счетов.



— Прокурор предъявил в порядке статьи 44 УПК Российской Федерации в суд иски в защиту трёх пациентов психиатрической клиники о возмещении причиненного им ущерба на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, — говорится на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.