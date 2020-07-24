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«Ударил меня в лоб своим лбом»: избитая беременная сибирячка рассказала о конфликте с соседом

Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу

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Конфликт произошёл в Калининском районе

Конфликт произошёл в Калининском районе

В Новосибирске на Народной произошла потасовка между беременной женщиной и её соседом — избитой женщине потребовалась скорая. Сейчас полиция проводит проверку.

— 21 июля поступило сообщение в полицию о том, что в результате конфликта двух жителей молодой человек нанёс побои женщине. Данного гражданина доставили в отдел полиции «Калининский», был опрошен, принято заявление от потерпевшей. Позже в полицию поступало сообщение из медицинского учреждения, куда обращалась потерпевшая. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

О произошедшем пострадавшая — Елена — рассказала НГС. По её словам, она с дочерью выписалась из детской больницы 20 июля, а на следующий день ей нужно было пригласить участкового педиатра.

— Я 21-го проснулась и сразу вызвала. Подпёрла дверь в подъезде палочкой. Она всегда там лежит, когда приходит педиатр, всегда её подкладываем. Никто её не выкидывал и никому она не мешала, — говорит Елена.

Женщина рассказала, что врач не приехал. Вечером Елена вместе со знакомой и свекровью вышли на улицу. В какой-то момент заметила своего соседа, который шёл со стороны гаражей к подъезду.

— Он подходит и эту палку выпинывает. Со всей дури, со злостью. Я его раньше видела, думала, нормальный молодой человек. Я нагибаюсь, поднимаю. Он у меня эту палку хватает, говорит, что не надо открывать дверь, кричал матом. Потом он меня схватил за руку и ударил в живот, — говорит Елена. — Подбежала знакомая, она говорит: «Что ты делаешь, она в положении». Тут же он начинает орать, что ему всё равно. Тут он ударил меня в лоб своим лбом. Свекровь говорит: «Что ты сделал?», а он отвечает: «Вам показать, что я сделал?» и второй раз в подъезде меня с головы в голову бьёт. Я побежала закрывать дверь квартиры.

После этого, как говорит Елена, приехали муж и дядя, она также вызвала полицию и скорую. В ГУ МВД сообщили, что специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, какой вред здоровью получила потерпевшая. В зависимости от результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Если вы стали очевидцем этого конфликта или знаете имя мужчины, с которым произошёл конфликт, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

В конце июня мужчина подрался с тремя женщинами в Ленинском районе Новосибирска — сначала драка была на глазах у прохожих, потом они переместились в квартиру, куда затем приехала полиция. Инцидент попал на видео.

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Калининский районбеременная женщина
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