«Ударил меня в лоб своим лбом»: избитая беременная сибирячка рассказала о конфликте с соседом

В Новосибирске на Народной произошла потасовка между беременной женщиной и её соседом — избитой женщине потребовалась скорая. Сейчас полиция проводит проверку.
— 21 июля поступило сообщение в полицию о том, что в результате конфликта двух жителей молодой человек нанёс побои женщине. Данного гражданина доставили в отдел полиции «Калининский», был опрошен, принято заявление от потерпевшей. Позже в полицию поступало сообщение из медицинского учреждения, куда обращалась потерпевшая. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
О произошедшем пострадавшая — Елена — рассказала НГС. По её словам, она с дочерью выписалась из детской больницы 20 июля, а на следующий день ей нужно было пригласить участкового педиатра.
— Я 21-го проснулась и сразу вызвала. Подпёрла дверь в подъезде палочкой. Она всегда там лежит, когда приходит педиатр, всегда её подкладываем. Никто её не выкидывал и никому она не мешала, — говорит Елена.
Женщина рассказала, что врач не приехал. Вечером Елена вместе со знакомой и свекровью вышли на улицу. В какой-то момент заметила своего соседа, который шёл со стороны гаражей к подъезду.
— Он подходит и эту палку выпинывает. Со всей дури, со злостью. Я его раньше видела, думала, нормальный молодой человек. Я нагибаюсь, поднимаю. Он у меня эту палку хватает, говорит, что не надо открывать дверь, кричал матом. Потом он меня схватил за руку и ударил в живот, — говорит Елена. — Подбежала знакомая, она говорит: «Что ты делаешь, она в положении». Тут же он начинает орать, что ему всё равно. Тут он ударил меня в лоб своим лбом. Свекровь говорит: «Что ты сделал?», а он отвечает: «Вам показать, что я сделал?» и второй раз в подъезде меня с головы в голову бьёт. Я побежала закрывать дверь квартиры.
После этого, как говорит Елена, приехали муж и дядя, она также вызвала полицию и скорую. В ГУ МВД сообщили, что специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, какой вред здоровью получила потерпевшая. В зависимости от результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Если вы стали очевидцем этого конфликта или знаете имя мужчины, с которым произошёл конфликт, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.
В конце июня мужчина подрался с тремя женщинами в Ленинском районе Новосибирска — сначала драка была на глазах у прохожих, потом они переместились в квартиру, куда затем приехала полиция. Инцидент попал на видео.