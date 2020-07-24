«Ударил меня в лоб своим лбом»: избитая беременная сибирячка рассказала о конфликте с соседом

О произошедшем пострадавшая — Елена — рассказала НГС. По её словам, она с дочерью выписалась из детской больницы 20 июля, а на следующий день ей нужно было пригласить участкового педиатра.

— Я 21-го проснулась и сразу вызвала. Подпёрла дверь в подъезде палочкой. Она всегда там лежит, когда приходит педиатр, всегда её подкладываем. Никто её не выкидывал и никому она не мешала, — говорит Елена.



Женщина рассказала, что врач не приехал. Вечером Елена вместе со знакомой и свекровью вышли на улицу. В какой-то момент заметила своего соседа, который шёл со стороны гаражей к подъезду.

— Он подходит и эту палку выпинывает. Со всей дури, со злостью. Я его раньше видела, думала, нормальный молодой человек. Я нагибаюсь, поднимаю. Он у меня эту палку хватает, говорит, что не надо открывать дверь, кричал матом. Потом он меня схватил за руку и ударил в живот, — говорит Елена. — Подбежала знакомая, она говорит: «Что ты делаешь, она в положении». Тут же он начинает орать, что ему всё равно. Тут он ударил меня в лоб своим лбом. Свекровь говорит: «Что ты сделал?», а он отвечает: «Вам показать, что я сделал?» и второй раз в подъезде меня с головы в голову бьёт. Я побежала закрывать дверь квартиры.