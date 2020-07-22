В России собирают истории необычных людей, которые живут рядом с нами

Союз журналистов России объявил о старте международного мультимедийного проекта «Я живу в России». Это конкурс историй о необычных людях, которые раздобыли и опубликовали журналисты и блогеры. Организаторы ищут яркие материалы, рассказывающие о рядовых жителях страны, их труде и непростых судьбах, любви к профессии и жизненной позиции.



— Проект «Я живу в России» — это ещё одно напоминание новому поколению, что за быстротечным развитием технологий часто отходит на второй план главная цель нашей профессии. Она состоит не только в том, чтобы продвигать свой личный блог или вести прямую трансляцию с места событий, делясь с миром своими рассуждениями, — рассказывают организаторы. — Технологии — лишь средства, при помощи которых можно вернуться к тому, что действительно ценно. Вернуться к человеку.

