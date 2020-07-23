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СрочноФСБ накрыла пособников террористов

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Криминал

ФСБ задержала в Новосибирске членов террористической ячейки

Они вербовали рекрутов и финансировали террористов в Сирии

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Всего сотрудники ФСБ задержали 22 человек

Всего сотрудники ФСБ задержали 22 человек

В Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны члены международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает life.ru.

Федеральная служба безопасности провела масштабную операцию вместе с МВД и Росгвардией:

— Задержано 22 человека из числа её главарей и рядовых участников, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. На уточняющие вопросы НГС в Центре общественных связей ФСБ России отказались отвечать.

Члены ячейки вели вербовку и отправку боевиков в Сирию. Они призывали к совершению терактов. При задержании у них изъяли запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, поддельные паспорта.

ФСБ распространила оперативное видео, как задерживали подозреваемых в терроризме. На кадрах видно, как оперативники сначала ломают двери деревянного дома, после чего вламываются туда и заламывают руки мужчине. На следующих кадрах силовики ломают двери в подъезде типовой многоэтажке, после чего показаны кадры задержания подозреваемых из частного дома — там задерживают нескольких человек. Помимо задержания на квартирах одного из предполагаемого террориста сотрудники ФСБ вытягивают из машины Яндекс.Такси. Также в кадре оперативники демонстрируют изъятую литературу и поддельные документы.

Оперативная съемка:

Видео: ФСБ России

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.

В середине июля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске. Силовики задержали 32-летнего мужчину и изъяли у него бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации.

У вас есть важная информация о задержании пособников террористов? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) в любом мессенджере по телефону 8-982-781-74-07. Telegram, WhatsApp.

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Сириятеррористы
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