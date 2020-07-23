ФСБ задержала в Новосибирске членов террористической ячейки

В Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны члены международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает life.ru.

Федеральная служба безопасности провела масштабную операцию вместе с МВД и Росгвардией:



— Задержано 22 человека из числа её главарей и рядовых участников, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. На уточняющие вопросы НГС в Центре общественных связей ФСБ России отказались отвечать.

