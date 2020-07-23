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Новосибирцы с детьми получили 14 миллиардов рублей на поддержку из-за коронавируса

Только единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили почти 400 тысяч семей

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В июле только единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили почти 392 тысячи семей НСО на 535,4 тысячи детей

В июле только единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили почти 392 тысячи семей НСО на 535,4 тысячи детей

В Новосибирской области семьи с детьми из-за коронавируса получили больше 14 миллиардов рублей — деньги были выплачены в виде различных пособий.

— Более 2,6 миллиона рублей перечислено в качестве ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Получателями стали 55 тысяч семей региона, где проживает порядка 69 тысяч детей. Общая сумма выплат безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка составляет 124,4 тысячи рублей. Количество получателей — 23,4 тысячи человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу со ссылкой на региональный Минтруд.


Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили 324,4 тысячи семей Новосибирской области, где проживает 449,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

— Дополнительно в июле единовременная выплата в том же размере была перечислена почти 392 тысячам семей региона на 535,4 тысячи детей. На 97 тысяч детей в возрасте до 3 лет перечислены выплаты в размере 5 000 рублей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, этой мерой поддержки смогли воспользоваться больше семей Новосибирской области. Общее количество семей-получателей выплаты составляет 89,9 тысячи, — добавили в оперштабе.

В начале недели стало известно, что по требованию прокуратуры Новосибирской области 2247 жителям города выплатили пособия по безработице на сумму больше 10 миллионов рублей.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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