Новосибирцы с детьми получили 14 миллиардов рублей на поддержку из-за коронавируса



Единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили 324,4 тысячи семей Новосибирской области, где проживает 449,4 тысячи детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

— Дополнительно в июле единовременная выплата в том же размере была перечислена почти 392 тысячам семей региона на 535,4 тысячи детей. На 97 тысяч детей в возрасте до 3 лет перечислены выплаты в размере 5 000 рублей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, этой мерой поддержки смогли воспользоваться больше семей Новосибирской области. Общее количество семей-получателей выплаты составляет 89,9 тысячи, — добавили в оперштабе.

В начале недели стало известно, что по требованию прокуратуры Новосибирской области 2247 жителям города выплатили пособия по безработице на сумму больше 10 миллионов рублей.