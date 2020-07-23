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Здоровье

Новосибирский Минздрав объявил о начале подготовки к прививочной кампании от гриппа

В регионе планируют также возобновить диспансеризацию и профосмотры

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Вакцинацию в России остановили в мае из-за коронавируса

Вакцинацию в России остановили в мае из-за коронавируса

В сентябре новосибирцев начнут прививать от гриппа

В сентябре в Новосибирскую область поступят вакцины от гриппа — региональный Минздрав планирует начать масштабную прививочную кампанию, а также возобновить диспансеризацию и профосмотры.

— Мы начинаем прорабатывать вопрос по возврату диспансеризации, профосмотрам и прививочной кампании, которая должна начаться по поводу сезонного подъема гриппа. В сентябре мы уже начнем получать централизованно вакцины. И начнём работать по прививочной кампании, — рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В конце мая Министерство здравоохранения России приняло решение остановить вакцинацию по национальному календарю до завершения эпидемии. Временно отменена была и диспансеризация.

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прививкипрививочная кампания
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