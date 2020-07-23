Новосибирский Минздрав объявил о начале подготовки к прививочной кампании от гриппа

В сентябре в Новосибирскую область поступят вакцины от гриппа — региональный Минздрав планирует начать масштабную прививочную кампанию, а также возобновить диспансеризацию и профосмотры.



— Мы начинаем прорабатывать вопрос по возврату диспансеризации, профосмотрам и прививочной кампании, которая должна начаться по поводу сезонного подъема гриппа. В сентябре мы уже начнем получать централизованно вакцины. И начнём работать по прививочной кампании, — рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.