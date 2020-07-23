В новосибирские больницы завезут 171 аппарат ИВЛ — весной подобные забраковали из-за пожаров

В ближайшие дни Новосибирская область получит 171 аппарат ИВЛ «Авента-М» , на которые весной у производителя отозвали лицензию из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Повторное регистрационное удостоверение Росздравнадзор выдал на «Авенту-М» 21 июля .

— Оборудование очень активно поступает на территорию Новосибирска. На той неделе пришло около 40 аппаратов ИВЛ. Мы ожидаем также поставку в конце этой недели, в субботу, и на следующей неделе — ещё 171 аппарат , которые приобретались из резервного фонда Правительства РФ . Это аппараты «Авента-М» . 21 июля они получили повторное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Это абсолютно новые аппараты. Те, которые раньше к нам поступали, будут отосланы на завод, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.