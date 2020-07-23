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В новосибирские больницы завезут 171 аппарат ИВЛ — весной подобные забраковали из-за пожаров

Это будут абсолютно новые приборы

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Повторное&nbsp;регистрационное удостоверение Росздравнадзор выдал ИВЛ <nobr class="_">«Авента-М»</nobr> два дня назад

Повторное регистрационное удостоверение Росздравнадзор выдал ИВЛ «Авента-М» два дня назад

В ближайшие дни Новосибирская область получит 171 аппарат ИВЛ «Авента-М», на которые весной у производителя отозвали лицензию из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Повторное регистрационное удостоверение Росздравнадзор выдал на «Авенту-М» 21 июля.

— Оборудование очень активно поступает на территорию Новосибирска. На той неделе пришло около 40 аппаратов ИВЛ. Мы ожидаем также поставку в конце этой недели, в субботу, и на следующей неделе — ещё 171 аппарат, которые приобретались из резервного фонда Правительства РФ. Это аппараты «Авента-М». 21 июля они получили повторное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Это абсолютно новые аппараты. Те, которые раньше к нам поступали, будут отосланы на завод, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В начале мая в московской и петербургской больницах произошли пожары, в результате которых погибли семь человек. По версии специалистов, обе трагедии произошли из-за возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. После этого Росздравнадзор временно остановил работу уральских приборов. Ограничения коснулись аппаратов, собранных с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, именно они использовались для оказания медпомощи в больницах.

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ИВЛкоронавирус в Новосибирск
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