В истории с обманутыми туристами агентства «Люкс Тревел» выросло число уголовных дел

Полиция возбудила 31 уголовное дело из-за новосибирского турагентства
В Новосибирске полиция возбудила ещё 5 уголовных дел из-за обманутых туристов агентства «Люкс Тревел».
Пострадавшие от компании туристы писали жалобы в полицию ещё в 2019 году. Сначала было 18 уголовных дел, затем сообщалось, что их стало 26, теперь их число снова выросло.
Дела расследуют по статье о мошенничестве в крупном размере — ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым сейчас является директор «Люкс Тревел».
— Сообщаю, что в настоящее время в одно производство соединено
Одна из пострадавших туристов — Юлия — рассказала НГС, что на этой неделе ей звонили из полиции и сказали, что есть какие-то новости. Она поедет на следующей неделе, чтобы их узнать.
Эта история началась в сентябре 2019 года, когда туристы, купившие путёвки в «Люкс Тревел», поняли, что остались без отдыха и без денег. Многие из них не ожидали никакого подвоха, потому что ранее компания работала под брендом PEGAS Touristik, но договор франшизы был расторгнут, правда, не все об этом знали.
Ранее НГС писал о том, что подозреваемый по делу «Люкс Тревел» объяснял, куда дел деньги новосибирских туристов.