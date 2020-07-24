В истории с обманутыми туристами агентства «Люкс Тревел» выросло число уголовных дел

В Новосибирске полиция возбудила ещё 5 уголовных дел из-за обманутых туристов агентства «Люкс Тревел».

Пострадавшие от компании туристы писали жалобы в полицию ещё в 2019 году. Сначала было 18 уголовных дел, затем сообщалось, что их стало 26, теперь их число снова выросло.

Дела расследуют по статье о мошенничестве в крупном размере — ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым сейчас является директор «Люкс Тревел».