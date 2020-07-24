Часть Заельцовского бора у Обкомовских дач предложили отдать под высотную застройку

Власти Новосибирска объявили общественные обсуждения, на которых предлагается перезонировать более чем 100 участков в разных районах. Среди них есть предложение изменить зонирование части большого участка на Дачном шоссе, в районе Обкомовских дач.



Обсуждения идут на сайте «Электронной демократии Новосибирской области».

Изменения касаются отдельных частей единого сегодня участка вокруг застройки по улице Заельцовский Бор 1-й Жилой посёлок.

