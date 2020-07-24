Часть Заельцовского бора у Обкомовских дач предложили отдать под высотную застройку

Появятся ли тут высотки, решают горожане
Власти Новосибирска объявили общественные обсуждения, на которых предлагается перезонировать более чем
Обсуждения идут на сайте «Электронной демократии Новосибирской области».
Изменения касаются отдельных частей единого сегодня участка вокруг застройки по улице Заельцовский Бор
Например, часть соснового бора между существующими домами и зданием по
По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, участки на первой линии Дачного шоссе сегодня относятся к зоне отдыха и оздоровления. На таких территориях допустимо строительство не выше
— Площадь двух частей участка вместе — более гектара. Жильё здесь строить нельзя, но допускается строительство гостиниц или апартаментов, — заметил он.
По действующему генплану, который опубликован на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, территории тоже относятся к общественно-деловой застройке и высотной жилой застройке. Разница лишь в том, что общественные здания раньше планировали строить за жилыми домами.
Как рассказали в мэрии, вся большая территория площадью почти
Общественные обсуждения продлятся до 25 июля. Итоги мэрия обещает опубликовать через месяц,
Общественные слушания из-за коронавируса перевели на дистанционный формат, но раньше они иногда вызывали достаточно жаркие споры: зимой против строительства доступного жилья возле своих коттеджей выступали жители элитного посёлка «Кедровый».