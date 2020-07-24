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Часть Заельцовского бора у Обкомовских дач предложили отдать под высотную застройку

Если у участков изменят зонирование, здесь можно будет строить дома высотой до 28 этажей

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Сегодня первая линия Дачного шоссе практически не застроена, здесь веками растут сосны

Сегодня первая линия Дачного шоссе практически не застроена, здесь веками растут сосны

Появятся ли тут высотки, решают горожане

Власти Новосибирска объявили общественные обсуждения, на которых предлагается перезонировать более чем 100 участков в разных районах. Среди них есть предложение изменить зонирование части большого участка на Дачном шоссе, в районе Обкомовских дач.

Обсуждения идут на сайте «Электронной демократии Новосибирской области».

Изменения касаются отдельных частей единого сегодня участка вокруг застройки по улице Заельцовский Бор 1-й Жилой посёлок.

Например, часть соснового бора между существующими домами и зданием по Дачному шоссе, 18 предложили отдать под среднеэтажную жилую застройку, ближе к домам определили место для школы и детского сада. Участок на повороте Дачного шоссе к Обкомовским дачам и большую территорию на первой линии шоссе до жилых домой посёлка предложили выделить для средне- и многоэтажной общественной застройки.

По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, участки на первой линии Дачного шоссе сегодня относятся к зоне отдыха и оздоровления. На таких территориях допустимо строительство не выше 10 этажей. Если зону сменят на общественно-деловую, построить можно будет уже высотные здания — вплоть до 28 этажей.

— Площадь двух частей участка вместе — более гектара. Жильё здесь строить нельзя, но допускается строительство гостиниц или апартаментов, — заметил он.

По действующему генплану, который опубликован на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, территории тоже относятся к общественно-деловой застройке и высотной жилой застройке. Разница лишь в том, что общественные здания раньше планировали строить за жилыми домами.

Как рассказали в мэрии, вся большая территория площадью почти 4 га передана в аренду и по инициативе арендатора должна быть разделена на отдельные участки. Арендатора в мэрии не назвали. По информации базы данных «Контур.Фокус», участок в 2016 году сдан компании «Союз», которой владеет Павел Шутов. Ему же принадлежит компания «Сибирские Жилые Кварталы», известная проектом жилого комплекса Flora&Fauna, — его строят напротив территории, вынесенной на обсуждение.

Общественные обсуждения продлятся до 25 июля. Итоги мэрия обещает опубликовать через месяц, 20 августа.

Общественные слушания из-за коронавируса перевели на дистанционный формат, но раньше они иногда вызывали достаточно жаркие споры: зимой против строительства доступного жилья возле своих коттеджей выступали жители элитного посёлка «Кедровый».

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Заельцовский боробщественные обсужденияпубличные слушания
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