Новосибирский депутат взял для слогана строчку из песни «Машины времени». Мы спросили, что об этом думает Макаревич

Макаревич: новосибирский депутат взял строчку из песни без разрешения
Депутат горсовета от «Единой России» и владелец похоронной службы ИМИ Сергей Бондаренко, который выдвинулся на выборы в сентябре-2020, использовал на своих предвыборных плакатах строчку из песни группы «Машина времени». А после резонанса в соцсетях и заявления Макаревича — демонтировал плакаты. Корреспондент НГС Илья Калинин узнал, почему Бондаренко решил отказаться от билбордов и что думает о использовании строчки из песни сам Андрей Макаревич.
На плакате с портретом Бондаренко написана фраза из песни «За тех, кто в море»: «В бурю лишь крепче руки». По иронии сами руки на фотографии Бондаренко остались за кадром. По этому поводу в интернете уже появилась шутливая картинка с дорисованными депутату огромными ладонями.
Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич узнал об использовании строчки незадолго до звонка корреспондента НГС. Музыкант пояснил, что не исключает судебного разбирательства по факту нарушения авторских прав.
— Меня это сильно удивило, я никому никаких разрешений не давал. А «Единой России» бы и не дал. Так что, в общем, эта история некрасивая и, думаю, она будет иметь продолжение. Я планирую выяснить, как же это они так безответственно подходят к своей рекламе. Бондаренко должен знать, что существует авторское право какое-то в стране, — прокомментировал Андрей Макаревич.
Сергей Бондаренко, комментируя ситуацию, заметил, что фраза на его плакате не совпадает со строчкой из песни «Машины времени» одной буквой.
— Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган… Они ещё вчера (22 июля — прим.ред.) сняты. Но это не из-за признания какой-то ошибки, а потому что там домонтировали руки, изуродовали плакат в фотошопе. Для того, чтобы ситуация каким-то образом стабилизировалась, мы приняли такое решение. Именно из-за рук. Ну, конечно, как-то это неуважительно. Могу сказать, что я не обязан знать все слоганы, то есть мы посмотрели и посчитали, что так может быть. Но сегодня мы этот проект остановили, чтобы ничего никому не доказывать, — пояснил Сергей Бондаренко.
Появятся ли на новом плакате руки — Сергей Бондаренко не смог уточнить, лишь заметил, что они примут решение по этому поводу позже.
youtube.com, Машина Времени
Ранее НГС рассказывал об инциденте с другим новосибирским депутатом — Игорь Титаренко из новосибирского горсовета попал в ДТП в октябре 2019 года. Он врезался в машину новосибирца и, по словам потерпевшего, скрылся с места аварии и не хочет компенсировать нанесённый ущерб. Депутат же уверял, что не попадал в серьезную аварию, а требование заплатить деньги — мошенничество.