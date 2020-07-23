Новосибирский депутат взял для слогана строчку из песни «Машины времени». Мы спросили, что об этом думает Макаревич

Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич узнал об использовании строчки незадолго до звонка корреспондента НГС. Музыкант пояснил, что не исключает судебного разбирательства по факту нарушения авторских прав.



— Меня это сильно удивило, я никому никаких разрешений не давал. А «Единой России» бы и не дал. Так что, в общем, эта история некрасивая и, думаю, она будет иметь продолжение. Я планирую выяснить, как же это они так безответственно подходят к своей рекламе. Бондаренко должен знать, что существует авторское право какое-то в стране, — прокомментировал Андрей Макаревич.



Сергей Бондаренко, комментируя ситуацию, заметил, что фраза на его плакате не совпадает со строчкой из песни «Машины времени» одной буквой.



— Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган… Они ещё вчера (22 июля — прим.ред.) сняты. Но это не из-за признания какой-то ошибки, а потому что там домонтировали руки, изуродовали плакат в фотошопе. Для того, чтобы ситуация каким-то образом стабилизировалась, мы приняли такое решение. Именно из-за рук. Ну, конечно, как-то это неуважительно. Могу сказать, что я не обязан знать все слоганы, то есть мы посмотрели и посчитали, что так может быть. Но сегодня мы этот проект остановили, чтобы ничего никому не доказывать, — пояснил Сергей Бондаренко.

