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В городском аэропорту рушат ДК — там был один из первых ночных клубов Новосибирска

Дом культуры построили в конце 1930-х годов

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Здание начали демонтировать около месяца назад

Здание начали демонтировать около месяца назад

В Новосибирске сносят Дом культуры авиаработников в аэропорту Северном

На территории городского аэропорта в Заельцовском районе начали сносить ДК — раньше в этом здании работал один из первых ночных клубов города «Пилот».

Фото и видео с места работ прислал читатель НГС. Он пояснил, что демонтаж начали примерно месяц назад, а строительная техника заехала на прошлой неделе.

Видео: читатель НГС Павел

Об истории ДК рассказал краевед Константин Голодяев:

— Здание было примечательным не только с архитектурной точки зрения, но и с исторической. Его построили в конце 1930-х годов вместе со старым зданием аэропорта и гостиницей. Это культурное учреждение аэропорта Северный.

Ранее здание было популярным у жителей Заельцовского района

Ранее здание было популярным у жителей Заельцовского района

В этом Доме культуры часто выступали приглашенные артисты из Москвы. В 1990-х годах там был ночной клуб.

— Здание известно людям, которым сейчас около 50 лет, как «Туча» (официальное название — «Пилот»), один из первых в городе ночных клубов, и как место, где продавали виниловые пластинки. Для жителей Заельцовского района имеет культурологическую ценность, — рассказал Константин Голодяев.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, что здание не было в собственности города.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по этому адресу Дома культуры было зарегистрировано ООО УК «ДК Авиатор». Организация занималась управлением финансово-промышленными группами, холдинг-компаниями, а также консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания прекратила свою деятельность в 2017 году.

10 июня в новосибирском Академгородке начали сносить гимназию № 3 — разрушение здания записала на видео преподаватель НГУ и бывшая ученица школы Екатерина Турук.

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Заельцовский районснос здания
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