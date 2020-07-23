Александр Карелин уходит из Госдумы? Что говорит его представитель

Пресс-секретарь Карелина опровергнул слухи об уходе депутата из Госдумы
Константин Круглянский, пресс-секретарь депутата и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, опровергнул слухи об его уходе из Госдумы.
Сегодня издание РБК со ссылкой на источник сообщало о том, что после сентябрьских выборов Александр Карелин перейдёт в Совет Федерации — на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.
— Карелин — действующий депутат, полномочия у него до 2021 года, всё как есть, так и есть. В рамках полномочий своих он действует. Все планы связаны с его обязательствами, с нынешней государственной службой, — подчеркнул Круглянский.
Представитель политика пояснил, что будущее Карелина прописано вплоть до следующего года, и припомнил слухи о том, что политик собирается стать губернатором.
— Сколько раз Александра Александровича назначали губернатором Новосибирской области? По-моему, этой истории лет 15. С определённой периодичностью всплывают такие вещи, — заявил Константин Круглянский.
Ранее НГС писал о том, что дочь Александра Карелина попала на престижную вечеринку для детей богатых и знаменитых.