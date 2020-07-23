Александр Карелин уходит из Госдумы? Что говорит его представитель

Константин Круглянский, пресс-секретарь депутата и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, опровергнул слухи об его уходе из Госдумы.



Сегодня издание РБК со ссылкой на источник сообщало о том, что после сентябрьских выборов Александр Карелин перейдёт в Совет Федерации — на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

— Карелин — действующий депутат, полномочия у него до 2021 года, всё как есть, так и есть. В рамках полномочий своих он действует. Все планы связаны с его обязательствами, с нынешней государственной службой, — подчеркнул Круглянский.