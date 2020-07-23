23 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 70.79
eur 81.59
Тема дняРодители 5-месячной Софии подали в суд на Минздрав

Все новости

Все новости
Город

Александр Карелин уходит из Госдумы? Что говорит его представитель

Сегодня появилась информация, что олимпийский чемпион перейдёт в Совет Федерации

2 492
49 Обсудить

Поделиться

Депутатские полномочия Карелина в Госдуме действуют до 2021 года

Депутатские полномочия Карелина в Госдуме действуют до 2021 года

Пресс-секретарь Карелина опровергнул слухи об уходе депутата из Госдумы

Константин Круглянский, пресс-секретарь депутата и трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, опровергнул слухи об его уходе из Госдумы.

Сегодня издание РБК со ссылкой на источник сообщало о том, что после сентябрьских выборов Александр Карелин перейдёт в Совет Федерации — на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

— Карелин — действующий депутат, полномочия у него до 2021 года, всё как есть, так и есть. В рамках полномочий своих он действует. Все планы связаны с его обязательствами, с нынешней государственной службой, — подчеркнул Круглянский.

Представитель политика пояснил, что будущее Карелина прописано вплоть до следующего года, и припомнил слухи о том, что политик собирается стать губернатором.

— Сколько раз Александра Александровича назначали губернатором Новосибирской области? По-моему, этой истории лет 15. С определённой периодичностью всплывают такие вещи, — заявил Константин Круглянский.

Ранее НГС писал о том, что дочь Александра Карелина попала на престижную вечеринку для детей богатых и знаменитых.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Александр Карелин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (49)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!