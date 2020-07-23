Синоптики назвали причину появления густого утреннего тумана над Новосибирском

Синоптик отметил, что туман был не только в городе, но и по области, а также в соседних регионах — Кемеровской и Томской областях.

— Мы сейчас находимся в тылу за холодными атмосферными фронтами, к нам снижается с севера еще порция таких же фронтов с осадками. Эти дожди будут пополнять влажность приземного слоя, и при ослаблении ветра и росте давления за ними вполне вероятно появление туманов в ближайшие сутки, — добавил синоптик.



Больше фотографий тумана вы можете увидеть в нашем утреннем материале — горожане добирались по своим утренним делам почти на ощупь.