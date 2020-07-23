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Синоптики назвали причину появления густого утреннего тумана над Новосибирском

Ухудшение видимости ожидается и в ближайшие сутки

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Туман опустился на Новосибирск из-за снижения температуры

Туман опустился на Новосибирск из-за снижения температуры

Синоптики объяснили, в чем причина густого тумана, который опустился в четверг утром, 23 июля, на Новосибирск.

— Причина в том, что после дождя у нас произошел рост атмосферного давления, образовалась полоса повышенного давления при высокой влажности воздуха в приземном слое, при слабом ветре. Все это в теплое время — идеальные условия для формирования туманов, конденсации водяного пара в приземном слое с ухудшением видимости. Туман стал следствием процесса, который охладил довольно большие территории, — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик отметил, что туман был не только в городе, но и по области, а также в соседних регионах — Кемеровской и Томской областях.

— Мы сейчас находимся в тылу за холодными атмосферными фронтами, к нам снижается с севера еще порция таких же фронтов с осадками. Эти дожди будут пополнять влажность приземного слоя, и при ослаблении ветра и росте давления за ними вполне вероятно появление туманов в ближайшие сутки, — добавил синоптик.

Больше фотографий тумана вы можете увидеть в нашем утреннем материале — горожане добирались по своим утренним делам почти на ощупь.

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погодасиноптикитуман
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