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Происшествия

Мужчина упал с Димитровского моста в Новосибирске и разбился насмерть

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего

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На месте работали спасатели и полиция

На месте работали спасатели и полиция

В Новосибирске под Димитровским мостом погиб мужчина — на его теле врачи обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты.

По информации журналиста НГС, который прибыл на место происшествия, рядом с мостом с утра работали спасатели и полиция.

— В полицию поступила информация о падении мужчины. На место выехали сотрудники полиции, информация проверяется, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина, которая вызвала упавшему мужчине скорую, рассказала НГС, что не видела сам момент происшествия.

— Не видно мне было, я увидела и услышала хлопок. Сразу насмерть, — рассказала свидетельница.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила НГС о травмах погибшего.

— Наша бригада обнаружила мужчину примерно 56 лет, лежащего под мостом с множественными травмами, характерными для падения с высоты, — сказала Большакова.

Мужчина скончался до приезда скорой.

Если вы знаете подробности этого происшествия, кем был погибший, то пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

Подобный инцидент, связанный с падением с высоты, произошёл 11 июля. Поздно вечером в Калининском районе Новосибирска, в микрорайоне Родники, из окна многоэтажного дома выпал мужчина.

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Димитровский мостпадение
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