Мужчина упал с Димитровского моста в Новосибирске и разбился насмерть

В Новосибирске под Димитровским мостом погиб мужчина — на его теле врачи обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты.

По информации журналиста НГС, который прибыл на место происшествия, рядом с мостом с утра работали спасатели и полиция.

— В полицию поступила информация о падении мужчины. На место выехали сотрудники полиции, информация проверяется, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина, которая вызвала упавшему мужчине скорую, рассказала НГС, что не видела сам момент происшествия.