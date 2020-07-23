Полиция снова отказалась возбуждать уголовное дело из-за избиения 14-летнего сына новосибирского общественника

По словам Ростислава, инцидент произошёл в районе ул. Потанинской, 12 в 18:30. В этот момент его сын возвращался из школы.



— Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказывал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.



Общественник подозревал, что нападавший был нетрезв, поэтому просил сделать соответствующую экспертизу.



В полиции объясняли, что причиной нападения стал конфликт между мужчиной и подростком.



— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Первый отказ и повторная проверка

26 февраля полиция в первый раз отказалась возбуждать уголовное дело против нападавшего из-за побоев. С этим решением не согласилась прокуратура, которая признала незаконным отказ и постановила провести дополнительную проверку инцидента. Полиция 14 апреля ответила Антонову, что инцидент будут изучать заново, а также проверят действия сотрудника, не направившего нападавшего на экспертизу на состояние опьянение (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.).