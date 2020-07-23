Полиция снова отказалась возбуждать уголовное дело из-за избиения 14-летнего сына новосибирского общественника

Полицейские во второй раз отказались возбуждать уголовное дело против мужчины, который в феврале этого года избил 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Также МВД не нашло нарушений в действиях своего сотрудника, который не отправил нападавшего на проверку на состояние алкогольного опьянения. При этом полиция посчитала нарушение административным.
Когда произошло нападение
В начале 2020-го года, 17 февраля, неподалёку от площади Ленина 14-летнего сына новосибирского правозащитника Ростислава Антонова избил мужчина.
По словам Ростислава, инцидент произошёл в районе ул. Потанинской, 12 в 18:30. В этот момент его сын возвращался из школы.
— Мой сын его даже не видел — он к нему подошёл сзади, развернул его за рукав резко и начал избивать. Вот всё, что знает ребёнок о произошедшем. Первый удар он нанёс ему по лицу, а второй в висок. Сын сперва даже не понял, что происходит, а потом закрыл руками лицо, и его били уже по рукам. Слава Богу, что там мужики оказались рядом, один из машины вышел, начал оттаскивать этого дурака от ребёнка, — рассказывал корреспонденту НГС Ростислав Антонов.
Общественник подозревал, что нападавший был нетрезв, поэтому просил сделать соответствующую экспертизу.
В полиции объясняли, что причиной нападения стал конфликт между мужчиной и подростком.
— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Первый отказ и повторная проверка
26 февраля полиция в первый раз отказалась возбуждать уголовное дело против нападавшего из-за побоев. С этим решением не согласилась прокуратура, которая признала незаконным отказ и постановила провести дополнительную проверку инцидента. Полиция 14 апреля ответила Антонову, что инцидент будут изучать заново, а также проверят действия сотрудника, не направившего нападавшего на экспертизу на состояние опьянение (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.).
Вчера, 22 июля, МВД сообщило Ростиславу Антонову результаты дополнительной проверки — официальный ответ он предоставил в редакцию НГС.
— По результатам проведения проверки по вашему заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — говорится в документе.
Полиция объясняет отказ тем, что в действиях мужчины нет «признаков преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений)». При этом полицейские пришли к выводу, что в его действиях есть признаки административного правонарушения. Сейчас выделены материалы для привлечения мужчины к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).
Кроме того, МВД не нашло нарушений в действиях своего сотрудника:
— В отношении сотрудников ОР ППСП была проведена служебная проверка, факты, изложенные в обращении, не подтвердились, вины сотрудников не установлено.
Ростислав Антонов рассказал, что будет обжаловать и этот отказ в возбуждении уголовного дела.
— Вопрос не только в моём сыне. Понятно, что лично для меня, как отца, — это вопрос личный, но получается, что можно бить детей на улице. Активно продвигался у нас закон против домашнего насилия, что ребенка надо в семье защитить. А сейчас мы видим такую ситуацию, что ребёнок выходит за пределы семьи, его на улице избивает какой-то человек взрослый из-за внезапно возникшей неприязни — и нападавшего не обследуют на опьянение и не возбуждают уголовное дело, — отметил Ростислав Антонов.
В октябре прошлого года в Новосибирске 10-летнего мальчика побила репетитор по математике и русскому языку — мама ребёнка случайно вернулась домой раньше, увидела рукоприкладство, выгнала преподавателя и написала на неё заявление в полицию.