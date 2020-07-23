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Дороги и транспорт

Власти Новосибирска назвали дату окончания ремонта Гусинобродского шоссе

Дорогу расширят до шести полос

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Гусинобродское шоссе реконструируют по нацпроекту

Гусинобродское шоссе реконструируют по нацпроекту

Восточный выезд из Новосибирска станет шестиполосным к сентябрю

Участок Гусинобродского шоссе от улицы Коминтерна до улицы Дегтярёва, 23, где сейчас идёт реконструкция, планируют открыть к 1 сентября.

Работы на участке начали в прошлом году. Оттуда вынесли коммуникации, обустроили ливнёвку, установили освещение. В этом году на дороге делают новое покрытие, также её расширяют с четырёх до шести полос.

«Гусинобродское шоссе — это восточный выезд из города в направлении Тогучина, Кузбасса, поэтому мы придаём большое значение реконструкции этого объекта. Трафик здесь очень высокий, особенно в выходные, когда люди едут на отдых, а потом возвращаются обратно в город. Поэтому я поставил задачу подрядчику закончить асфальтирование проезжей части в максимально короткие сроки. Мы договорились, что в первой декаде августа будет уложен верхний слой асфальта, а затем до 1 сентября будет идти обустройство тротуаров и благоустройство прилегающей территории», — цитируют мэра Новосибирска Анатолия Локтя в пресс-центре мэрии.

Следующий этап реконструкции начнётся в 2021 году. Тогда специалисты приступят к работам на участке от ул. Дегтярёва, 23 до выезда из города. В мэрии сообщили, что подрядчика на проведение работ уже выбрали.

Также по нацпроекту БКАД в Новосибирске ремонтируют дороги и в других районах города. Всего на работы выделили 1 млрд 376 млн рублей.

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БКАДГусинобродское шоссе
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