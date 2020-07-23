Власти Новосибирска назвали дату окончания ремонта Гусинобродского шоссе

Восточный выезд из Новосибирска станет шестиполосным к сентябрю
Участок Гусинобродского шоссе от улицы Коминтерна до улицы
Работы на участке начали в прошлом году. Оттуда вынесли коммуникации, обустроили ливнёвку, установили освещение. В этом году на дороге делают новое покрытие, также её расширяют с четырёх до шести полос.
«Гусинобродское шоссе — это восточный выезд из города в направлении Тогучина, Кузбасса, поэтому мы придаём большое значение реконструкции этого объекта. Трафик здесь очень высокий, особенно в выходные, когда люди едут на отдых, а потом возвращаются обратно в город. Поэтому я поставил задачу подрядчику закончить асфальтирование проезжей части в максимально короткие сроки. Мы договорились, что в первой декаде августа будет уложен верхний слой асфальта, а затем до
Следующий этап реконструкции начнётся в 2021 году. Тогда специалисты приступят к работам на участке от
Также по нацпроекту БКАД в Новосибирске ремонтируют дороги и в других районах города. Всего на работы выделили