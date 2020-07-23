Власти Новосибирска назвали дату окончания ремонта Гусинобродского шоссе

Участок Гусинобродского шоссе от улицы Коминтерна до улицы Дегтярёва, 23 , где сейчас идёт реконструкция, планируют открыть к 1 сентября .



Работы на участке начали в прошлом году. Оттуда вынесли коммуникации, обустроили ливнёвку, установили освещение. В этом году на дороге делают новое покрытие, также её расширяют с четырёх до шести полос.

