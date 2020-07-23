110 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил статистку по заболевшим на утро 23 июля.

— В регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 513 детей . 6498 пациентов выздоровели (+108 за сутки), — сообщает оперативный штаб.



В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 18 пациентов .



Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1775.



В больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.



Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1176 обращений, госпитализированы 18 пациентов .

