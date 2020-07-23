110 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил статистку по заболевшим на утро 23 июля.
— В регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе
В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ —
Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1775.
В больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели
Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона,
Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в Новосибирской области, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные, власти также отказались раскрыть число заражённых коронавирусом в городах региона.