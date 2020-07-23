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110 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

Всего в регионе 8511 заразившихся новой инфекцией

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За всё время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 8511 новосибирцев, а выздоровели 6498

За всё время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 8511 новосибирцев, а выздоровели 6498

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил статистку по заболевшим на утро 23 июля.

— В регионе зафиксировано 8511 случаев COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 513 детей. 6498 пациентов выздоровели (+108 за сутки), — сообщает оперативный штаб.

В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1775.

В больницы районов области госпитализированы 832 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1176 обращений, госпитализированы 18 пациентов.

Оперштаб ежедневно обновляет цифры по заболеваемости в Новосибирской области, но при этом не конкретизирует, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные, власти также отказались раскрыть число заражённых коронавирусом в городах региона.

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оперштабкоронавирусновые случаи коронавируса
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