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Ещё 5 новосибирцев скончались от коронавируса

Всего в регионе зафиксировано 184 летальных случая

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В отделениях реанимации находятся 79 пациентов

В отделениях реанимации находятся 79 пациентов

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще пять человек — один мужчина и четыре женщины, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 71 года и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека, — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Сейчас в регионе зафиксировано всего 8511 случаев коронавируса.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

Вчера стало известно о первом умершем от коронавируса жителе Бердска, а чуть раньше власти отказались раскрыть число заражённых коронавирусом в городах Новосибирской области.

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