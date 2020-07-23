Ещё 5 новосибирцев скончались от коронавируса

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще пять человек — один мужчина и четыре женщины, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 71 года и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека, — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Сейчас в регионе зафиксировано всего 8511 случаев коронавируса.