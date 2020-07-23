Родители 5-месячной Софии с опасной болезнью подали в суд на новосибирский Минздрав

— Закон полностью на нашей стороне. Если бы можно было решить вопрос без суда, мы были бы очень рады. Но, к сожалению, другого способа нет. Возможно, нам закупили бы препарат и так, но когда? К концу года? У нас нет столько времени. Жизнь нашего ребёнка утекает вместе с днями на календаре. Нам нужно получить лечение как можно скорее, — рассказала журналисту НГС мама девочки Анастасия Дарбинян.



Дело уже есть на сайте Центрального районного суда, заседание назначено на конец июля.

