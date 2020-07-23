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Криминал

У пары сибиряков нашли 60 замороженных осетров — теперь им грозит до 8 лет

Уголовное дело уже направлено в суд

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И рыба, и икра были куплены незаконно

И рыба, и икра были куплены незаконно

В Новосибирске задержали продавцов с партией осётра

Житель Новосибирска и его знакомая попали под уголовное дело из-за того, что пытались продать незаконно добытые туши осетров и икру.

— По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2019 года с целью получения материальной выгоды житель Новосибирска незаконно приобрел более 60 туш осетра сибирского (Acipenser baerii) и более 200 граммов икры осетра амурского (Acipenser schrencki), которая была получена от рыб, обитавших в естественной среде, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК России. — В последующем для осуществления незаконной продажи биологических ресурсов и их производных он договорился со знакомой, работающей в сфере торговли, о реализации осетра и икры.

Рыба и икра хранились в замороженном виде. В итоге, по информации транспортной полиции, им удалось продать одного осетра 24 декабря на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

— Факт реализации был зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые в полном объеме признали свою вину, — добавили в ведомстве.

Против мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, их частей и производных». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — восемь лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд.

Вчера стало известно, что в Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.

Неделю назад новосибирский Рыбнадзор написал заявление в полицию из-за фотографии, которую выложил в соцсети новосибирец, — он снялся с выловленным из Оби осетром.

В Новосибирской области сейчас начинается сезон лова больших рыб — сибиряки уже начали хвастаться и выкладывать фотографии крупных рыбин.

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