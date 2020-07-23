У пары сибиряков нашли 60 замороженных осетров — теперь им грозит до 8 лет

Рыба и икра хранились в замороженном виде. В итоге, по информации транспортной полиции, им удалось продать одного осетра 24 декабря на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

— Факт реализации был зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые в полном объеме признали свою вину, — добавили в ведомстве.

Против мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, их частей и производных». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — восемь лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд.

Вчера стало известно, что в Новосибирске на Обском море поймали браконьера — мужчина поставил четыре сети для ловли рыбы.



Неделю назад новосибирский Рыбнадзор написал заявление в полицию из-за фотографии, которую выложил в соцсети новосибирец, — он снялся с выловленным из Оби осетром.

