Куда свозят людей с коронавирусом и подозрением на него — карта «горячих точек» в Новосибирске

Количество заболевших в Новосибирской области, несмотря на отмену режима самоизоляции, продолжает увеличиваться. Появляются и новые учреждения, перепрофилированные под лечение COVID-19. НГС узнал, какой коечный фонд в городе на данный момент.
Сейчас 14 медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву, принимают пациентов с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом. Их коечный фонд — 2647. Мы нанесли их на карту.
На данный момент 14 учреждений, подведомственных Минздраву НСО, принимают пациентов с подозрением и подтверждённым COVID-19
— Общий коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтверждённым COVID-19, а также с внебольничной пневмонией в Новосибирской области на настоящий момент составляет 4538 коек, — уточнили в Минздраве.
Ранее мы показывали на карте больницы, подведомственные Минздраву Новосибирской области, сотрудники которых заразились коронавирусной инфекцией. А также рассказывали о частных клиниках, в которых тоже выявили заболевших.