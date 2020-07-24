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Куда свозят людей с коронавирусом и подозрением на него — карта «горячих точек» в Новосибирске

Считаем, сколько коек в ковид-больницах

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Например, в этой горбольнице предусмотрено 226 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него

Например, в этой горбольнице предусмотрено 226 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него

Количество заболевших в Новосибирской области, несмотря на отмену режима самоизоляции, продолжает увеличиваться. Появляются и новые учреждения, перепрофилированные под лечение COVID-19. НГС узнал, какой коечный фонд в городе на данный момент.

Сейчас 14 медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву, принимают пациентов с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом. Их коечный фонд — 2647. Мы нанесли их на карту.

На данный момент 14 учреждений, подведомственных Минздраву НСО, принимают пациентов с подозрением и подтверждённым COVID-19

— Общий коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтверждённым COVID-19, а также с внебольничной пневмонией в Новосибирской области на настоящий момент составляет 4538 коек, — уточнили в Минздраве.

Ранее мы показывали на карте больницы, подведомственные Минздраву Новосибирской области, сотрудники которых заразились коронавирусной инфекцией. А также рассказывали о частных клиниках, в которых тоже выявили заболевших.

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Минздравбольницыкартакоронавирускоронавирус в Новосибирске
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