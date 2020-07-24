Куда свозят людей с коронавирусом и подозрением на него — карта «горячих точек» в Новосибирске

Количество заболевших в Новосибирской области, несмотря на отмену режима самоизоляции, продолжает увеличиваться. Появляются и новые учреждения, перепрофилированные под лечение COVID-19. НГС узнал, какой коечный фонд в городе на данный момент.



Сейчас 14 медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву, принимают пациентов с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом. Их коечный фонд — 2647. Мы нанесли их на карту.