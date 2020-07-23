Пропавшего на прошлой неделе парня нашли мертвым в протоке Оби под Новосибирском

Молодой человек, пропавший в прошлую пятницу в Ленинском районе Новосибирска, найден погибшим. Парня искали полиция и волонтеры.



21-летний Тимофей Сидоров пропал 17 июля. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Все это время его местонахождение было неизвестно.