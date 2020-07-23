Пропавшего на прошлой неделе парня нашли мертвым в протоке Оби под Новосибирском

Молодой человек, пропавший в прошлую пятницу в Ленинском районе Новосибирска, найден погибшим. Парня искали полиция и волонтеры.
21-летний Тимофей Сидоров пропал 17 июля. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Все это время его местонахождение было неизвестно.
— Труп обнаружили на территории Новосибирского района днем 22 июля в протоке реки Обь вблизи садового общества. Был заявлен как без вести пропавший. 17 июля в отдел полиции
Недавно в Новосибирске нашли другого пропавшего на прошлой неделе молодого человека: тело 22-летнего Леонида Вдовина обнаружили возле Димитровского моста.