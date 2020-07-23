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Пропавшего на прошлой неделе парня нашли мертвым в протоке Оби под Новосибирском

Почти неделю близкие не знали место нахождения молодого человека

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Тело парня нашли в воде неподалеку от садового общества

Тело парня нашли в воде неподалеку от садового общества

Молодой человек, пропавший в прошлую пятницу в Ленинском районе Новосибирска, найден погибшим. Парня искали полиция и волонтеры.

21-летний Тимофей Сидоров пропал 17 июля. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Все это время его местонахождение было неизвестно.

— Труп обнаружили на территории Новосибирского района днем 22 июля в протоке реки Обь вблизи садового общества. Был заявлен как без вести пропавший. 17 июля в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступало заявление. На место обнаружения трупа выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства гибели будут выясняться, — сообщил корреспонденту НГС начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.

Недавно в Новосибирске нашли другого пропавшего на прошлой неделе молодого человека: тело 22-летнего Леонида Вдовина обнаружили возле Димитровского моста.

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