Густой туман окутал Новосибирск с утра

В Новосибирске сегодня, 23 июля, с раннего утра низкая видимость на дорогах из-за густого тумана. Особенно хорошо он заметен на мостах.
По данным сервиса CityAir, повышенное загрязнение воздуха зафиксировано в районе улиц Немировича-Данченко, Первомайской и Линейной — он оценивает уровень вредных веществ в 4 балла. В 7:30 ситуация с воздухом стала ещё хуже. Уровень загрязнения в районе улицы Немировича-Данченко вырос до 5 баллов.
Сейчас на дорогах из-за тумана не очень хорошая видимость, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее.
На трассе в Бердске сегодня тоже было непросто.
Автор: Екатерина Кузнецова
В апреле над Новосибирском утром нависал смог — дымку было заметно в центре города и на левом берегу. При этом сильных пожаров в области не было, и синоптики связали его появление с пылью.