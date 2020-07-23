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Густой туман окутал Новосибирск с утра

Его хорошо заметно на левом берегу

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Туман очень густой — сквозь него еле виднеются здания

Туман очень густой — сквозь него еле виднеются здания

В Новосибирске сегодня, 23 июля, с раннего утра низкая видимость на дорогах из-за густого тумана. Особенно хорошо он заметен на мостах.

Видимость на мостах плохая

Видимость на мостах плохая

По данным сервиса CityAir, повышенное загрязнение воздуха зафиксировано в районе улиц Немировича-Данченко, Первомайской и Линейной — он оценивает уровень вредных веществ в 4 балла. В 7:30 ситуация с воздухом стала ещё хуже. Уровень загрязнения в районе улицы Немировича-Данченко вырос до 5 баллов.

Сервис CityAir рано утром оценивал уровень вредных веществ в 4 балла

Сервис CityAir рано утром оценивал уровень вредных веществ в 4 балла

Сейчас на дорогах из-за тумана не очень хорошая видимость, поэтому водителям стоит быть аккуратнее и внимательнее.

Туман можно заметить и в центре города

Туман можно заметить и в центре города

На трассе в Бердске сегодня тоже было непросто.

Автор: Екатерина Кузнецова

В апреле над Новосибирском утром нависал смог — дымку было заметно в центре города и на левом берегу. При этом сильных пожаров в области не было, и синоптики связали его появление с пылью.

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смогтуман
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