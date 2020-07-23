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Назначено предварительное слушание по делу Михаила Ефремова

Оно пройдет 29 июля в Пресненском суде Москвы

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Ефремову грозит от 5 до 12 лет

Ефремову грозит от 5 до 12 лет

Пресненский суд Москвы проведёт предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Оно назначено на 11 часов утра 29 июля, об этом сообщили «Интерфаксу» в суде. Слушание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, за пьяное ДТП Ефремову грозит от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.

Автомобиль врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Михаил ЕфремовсудДТП с Ефремовым
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