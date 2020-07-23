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Вывозной рейс из Киргизии прилетит в Новосибирск на следующей неделе

На самолет могут попасть люди из Оша

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Зарегистрироваться на рейс можно на портале Госуслуг

Зарегистрироваться на рейс можно на портале Госуслуг

Очередной вывозной рейс из Киргизии прибудет в Новосибирск на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Как сообщает telegram-канал, рейс SBI5546 Ош — Новосибирск приземлится в Новосибирске в субботу, 1 августа, в 17:45 по местному времени.

Регистрироваться на вывозные рейсы нужно на сайте Госуслуг.

Ещё два рейса из Киргизии должны прилететь завтра, 23 июля, и в субботу, 25 июля.

Недавно стало известно, что Турция и Россия договорились о возобновлении перелетов, но точных дат ещё нет. Журналист НГС Маша Вьюн поговорила с новосибирскими туристическими компаниями и узнала, что они думают о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией и бронируют ли новосибирцы путевки.

Также на днях Новосибирск стал одним из городов, где могут возобновить международные авиарейсы.

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