На предприятии «Сибирского антрацита» сошёл грязевой сель — он повредил сельхозугодья и железную дорогу

В субботу, 18 июля, с отвала угледобывающего предприятия в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл огромный грязевой сель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



— По оперативной информации, 18 июля в районе р. п. Линёво Искитимского района на территории горнодобывающего предприятия произошёл сход пустой породы в водоём для технических нужд организации. По поступившей информации, пострадавших, разрушений и нарушений в работе предприятия нет, — рассказали в ведомстве.