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На предприятии «Сибирского антрацита» сошёл грязевой сель — он повредил сельхозугодья и железную дорогу

Объем сошедшей породы мог составить около 6 миллионов кубометров

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Инцидент чудом обошёлся без жертв

Инцидент чудом обошёлся без жертв

В субботу, 18 июля, с отвала угледобывающего предприятия в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл огромный грязевой сель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— По оперативной информации, 18 июля в районе р. п. Линёво Искитимского района на территории горнодобывающего предприятия произошёл сход пустой породы в водоём для технических нужд организации. По поступившей информации, пострадавших, разрушений и нарушений в работе предприятия нет, — рассказали в ведомстве.

На месте, где произошло ЧП, расположен один из отвалов «Сибирского антрацита» — компании, которая добывает уголь для мировой и российской металлургической промышленности.

Местные СМИ утверждают, что сход оползня всё же нанёс ущерб жителям села Елбаши — якобы затоплены сельские посевы, утонул рыбачий автомобиль.

Согласно информации из телеграм-канала «Сибиряк», общий объем сошедшей породы мог составить около 6 миллионов кубометров. Оползень повредил железную дорогу, засыпал естественный водоем и частично речку Крутиха. С понедельника на месте ЧП находится Игорь Тихонов, заместитель главы Сибирского управления Ростехнадзора.

На сайте компании «Сибирский антрацит» говорится, что экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий.

В начале мая покончил с собой владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов. НГС рассказывал, чем он был известен.

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«Сибирский антрацит»Искитимский районМЧСоползеньсель
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