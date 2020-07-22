На предприятии «Сибирского антрацита» сошёл грязевой сель — он повредил сельхозугодья и железную дорогу

В субботу, 18 июля, с отвала угледобывающего предприятия в селе Елбаши Искитимского района Новосибирской области сошёл огромный грязевой сель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
— По оперативной информации, 18 июля в районе р. п. Линёво Искитимского района на территории горнодобывающего предприятия произошёл сход пустой породы в водоём для технических нужд организации. По поступившей информации, пострадавших, разрушений и нарушений в работе предприятия нет, — рассказали в ведомстве.
На месте, где произошло ЧП, расположен один из отвалов «Сибирского антрацита» — компании, которая добывает уголь для мировой и российской металлургической промышленности.
Местные СМИ утверждают, что сход оползня всё же нанёс ущерб жителям села Елбаши — якобы затоплены сельские посевы, утонул рыбачий автомобиль.
Согласно информации из телеграм-канала «Сибиряк», общий объем сошедшей породы мог составить около 6 миллионов кубометров. Оползень повредил железную дорогу, засыпал естественный водоем и частично речку Крутиха. С понедельника на месте ЧП находится Игорь Тихонов, заместитель главы Сибирского управления Ростехнадзора.
На сайте компании «Сибирский антрацит» говорится, что экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий.
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