Госдума отчиталась за полгода работы: публикуем самые интересные законы

Вчера депутаты Госдумы собрались в последний раз за лето. Весенняя сессия завершилась, в следующий раз Госдума соберется уже в сентябре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о работе депутатов и признал, что многие решения пришлось отложить из-за коронавируса. Мы тоже посмотрели, чем занималась Госдума, и подводим итоги весенней сессии.
Перестановки в правительстве...
В самом начале года в России сменилось правительство: премьер-министр Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином. Занять его место Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину, но кандидатуру должна была утвердить Госдума. И она утвердила — за проголосовали
Дмитрий Медведев после отставки занял должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Ее ввели в этом году по инициативе президента. Предложенный Владимиром Путиным соответствующий закон Госдума тоже приняла.
...и в Конституции
Правительство, кстати, сменилось сразу после обращения президента к Федеральному Собранию
На этапе второго чтения в законопроект была внесена важная поправка, которая обнуляет предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Это позволяет ему вновь избираться и, в случае успеха, оставаться главой государства до 2036 года.
Детское питание
В феврале Госдума порадовала родителей младшеклассников, приняв закон, который ввел обязательное и бесплатное горячее питание для всех младших школьников вне зависимости от дохода родителей. Закон устанавливает и общие принципы организации горячего питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках этого питания. Поэтапный переход на всеобщее обеспечение горячим бесплатным питанием начнется с
Коронавирусный пакет
В марте случился коронавирус, и временно стало не до поправок, да и не до всего остального. Госдума приняла пакет законопроектов для борьбы с коронавирусной заразой. В бюджет
В рамках борьбы с коронавирусом также приняли законы, которые позволили автоматически продлевать различные пособия. Например, автоматом продлили пособия по инвалидности и выплаты семьям с детьми до трех лет. Увеличили больничные и пособия по безработице. Назначили дополнительные выплаты семьям с детьми. Но всё временно — на период коронавируса.
Материнский капитал и детские пособия
Впрочем, приняла Госдума и закон о регулярных пособиях — они полагаются семьям с детьми от трех до семи лет. Это мы возвращаемся к тому, что анонсировал президент во время обращения к Федеральному Собранию. С этим законом пришлось торопиться — сначала планировалось начать выплачивать пособия с июля, но потом Путин велел ускориться из-за коронавируса. Теперь семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать половину прожиточного минимума ежемесячно. Но не все, а только малоимущие, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума.
Еще один закон, взявшийся всё из того же обращения: расширение круга получателей материнского капитала. С 1 января
Дистант для голосования
В мае Госдума приняла законопроект, в котором содержалась поправка о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте или дистанционно. А в июле добавила еще один — согласно ему выборы и референдумы могут проходить три дня подряд. Голосовать можно будет вне помещения для голосования — на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.
Единая база россиян
В мае Госдума также приняла закон о создании «единого федерального информационного реестра». В него будут включать сведения обо всех жителях России: Ф. И. О., дату и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и так далее. Всего около 30 пунктов. Управлять всем этим будет налоговая служба.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что наличие реестра повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере управления, сократит сроки оказания услуг и число мошенничеств при получении соцподдержки и уплате налогов. А заодно оно должно «обеспечить достоверность и актуальность информации о населении».
Патриотизм в школах
В мае же президент предложил внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. На последнем заседании Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении, вступить в силу закон должен с
Против курения
На последнем же заседании весенней сессии Госдума приняла закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все правила и запреты, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от