Госдума отчиталась за полгода работы: публикуем самые интересные законы

Коронавирусный пакет



В марте случился коронавирус, и временно стало не до поправок, да и не до всего остального. Госдума приняла пакет законопроектов для борьбы с коронавирусной заразой. В бюджет 2020 года внесли изменения, чтобы финансировать эту самую борьбу, разрешили правительству вводить режим ЧС и ввели уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. От штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы на 7 лет в зависимости от последствий. Также принятый Госдумой закон ввел ответственность за распространение фейков о коронавирусе.



В рамках борьбы с коронавирусом также приняли законы, которые позволили автоматически продлевать различные пособия. Например, автоматом продлили пособия по инвалидности и выплаты семьям с детьми до трех лет. Увеличили больничные и пособия по безработице. Назначили дополнительные выплаты семьям с детьми. Но всё временно — на период коронавируса.



Материнский капитал и детские пособия



Впрочем, приняла Госдума и закон о регулярных пособиях — они полагаются семьям с детьми от трех до семи лет. Это мы возвращаемся к тому, что анонсировал президент во время обращения к Федеральному Собранию. С этим законом пришлось торопиться — сначала планировалось начать выплачивать пособия с июля, но потом Путин велел ускориться из-за коронавируса. Теперь семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать половину прожиточного минимума ежемесячно. Но не все, а только малоимущие, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума.

