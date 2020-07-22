22 июля среда
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 70.97
eur 81.25
Тема дняИстория 12-летней Даши, зарабатывающей на тортах

Все новости

Все новости
Политика

Госдума отчиталась за полгода работы: публикуем самые интересные законы

Депутаты закрыли весеннюю сессию

801
19 Обсудить

Поделиться

Следующее заседание Госдумы состоится 15 сентября

Следующее заседание Госдумы состоится 15 сентября

Вчера депутаты Госдумы собрались в последний раз за лето. Весенняя сессия завершилась, в следующий раз Госдума соберется уже в сентябре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о работе депутатов и признал, что многие решения пришлось отложить из-за коронавируса. Мы тоже посмотрели, чем занималась Госдума, и подводим итоги весенней сессии.

Перестановки в правительстве...

В самом начале года в России сменилось правительство: премьер-министр Дмитрий Медведев подал в отставку вместе со всем кабмином. Занять его место Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину, но кандидатуру должна была утвердить Госдума. И она утвердила — за проголосовали 85,1 процента депутатов.

Дмитрий Медведев после отставки занял должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. Ее ввели в этом году по инициативе президента. Предложенный Владимиром Путиным соответствующий закон Госдума тоже приняла.

...и в Конституции

Правительство, кстати, сменилось сразу после обращения президента к Федеральному Собранию 15 января, во время которого он анонсировал поправки в основной закон страны. Госдума разобралась с ними за пару месяцев — проект поправок приняли в третьем чтении 11 марта.

На этапе второго чтения в законопроект была внесена важная поправка, которая обнуляет предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Это позволяет ему вновь избираться и, в случае успеха, оставаться главой государства до 2036 года.

Весеннюю сессию депутатам пришлось провести в масках из-за коронавируса

Весеннюю сессию депутатам пришлось провести в масках из-за коронавируса

Детское питание

В феврале Госдума порадовала родителей младшеклассников, приняв закон, который ввел обязательное и бесплатное горячее питание для всех младших школьников вне зависимости от дохода родителей. Закон устанавливает и общие принципы организации горячего питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках этого питания. Поэтапный переход на всеобщее обеспечение горячим бесплатным питанием начнется с 1 сентября текущего года и закончится до 1 сентября 2023 года.

Коронавирусный пакет

В марте случился коронавирус, и временно стало не до поправок, да и не до всего остального. Госдума приняла пакет законопроектов для борьбы с коронавирусной заразой. В бюджет 2020 года внесли изменения, чтобы финансировать эту самую борьбу, разрешили правительству вводить режим ЧС и ввели уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. От штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы на 7 лет в зависимости от последствий. Также принятый Госдумой закон ввел ответственность за распространение фейков о коронавирусе.

В рамках борьбы с коронавирусом также приняли законы, которые позволили автоматически продлевать различные пособия. Например, автоматом продлили пособия по инвалидности и выплаты семьям с детьми до трех лет. Увеличили больничные и пособия по безработице. Назначили дополнительные выплаты семьям с детьми. Но всё временно — на период коронавируса.

Материнский капитал и детские пособия

Впрочем, приняла Госдума и закон о регулярных пособиях — они полагаются семьям с детьми от трех до семи лет. Это мы возвращаемся к тому, что анонсировал президент во время обращения к Федеральному Собранию. С этим законом пришлось торопиться — сначала планировалось начать выплачивать пособия с июля, но потом Путин велел ускориться из-за коронавируса. Теперь семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать половину прожиточного минимума ежемесячно. Но не все, а только малоимущие, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума.

Многие законы, принятые Госдумой в эти полгода, были инициированы президентом

Многие законы, принятые Госдумой в эти полгода, были инициированы президентом

Еще один закон, взявшийся всё из того же обращения: расширение круга получателей материнского капитала. С 1 января 2020 года семья за рождение первенца получает 466 тысяч рублей капитала, а если в этом году появился второй ребенок — 616 тысяч рублей. Если же в 2020-м и последующих годах были рождены и первый, и второй дети, семья получает материнский капитал в полном объеме (466 тысяч) на первого ребенка, а при рождении второго — доплату в размере 150 тысяч рублей.

Дистант для голосования

В мае Госдума приняла законопроект, в котором содержалась поправка о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте или дистанционно. А в июле добавила еще один — согласно ему выборы и референдумы могут проходить три дня подряд. Голосовать можно будет вне помещения для голосования — на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.

Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.

Единая база россиян

В мае Госдума также приняла закон о создании «единого федерального информационного реестра». В него будут включать сведения обо всех жителях России: Ф. И. О., дату и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и так далее. Всего около 30 пунктов. Управлять всем этим будет налоговая служба.

Из-за коронавируса некоторые решения пришлось отложить на будущее

Из-за коронавируса некоторые решения пришлось отложить на будущее

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что наличие реестра повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере управления, сократит сроки оказания услуг и число мошенничеств при получении соцподдержки и уплате налогов. А заодно оно должно «обеспечить достоверность и актуальность информации о населении».

Патриотизм в школах

В мае же президент предложил внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. На последнем заседании Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении, вступить в силу закон должен с 1 сентября. Теперь школа должна не только развивать личность ребенка и создавать условия для самоопределения и социализации, но и формировать «у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». Как именно — не уточняется.

Против курения

На последнем же заседании весенней сессии Госдума приняла закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все правила и запреты, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 рублей. За курение электронной сигареты на детской площадке придется заплатить до 3000 рублей. Также был принят законопроект, увеличивший штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса) и табачных изделий несовершеннолетним. Максимальный размер штрафов для граждан вырастет с 5 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — со 150 до 300 тысяч рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Госдумановые законы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!