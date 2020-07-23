Новосибирцев восхитил живописный закат над городом — публикуем 12 завораживающих кадров

В среду, 22 июля, в Новосибирск на смену солнечной погоде пришёл небольшой вечерний дождь. Но, несмотря на это, природа решила порадовать жителей города невероятно красивым разноцветным закатом. Горожане поделились с редакцией НГС его фотографиями, а также выложили снимки уходящего солнца в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было удивительное небо!