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Лето

Новосибирцев восхитил живописный закат над городом — публикуем 12 завораживающих кадров

Жители города выложили в соцсети десятки фотографий

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Закат в Коченёвском районе

Закат в Коченёвском районе

В среду, 22 июля, в Новосибирск на смену солнечной погоде пришёл небольшой вечерний дождь. Но, несмотря на это, природа решила порадовать жителей города невероятно красивым разноцветным закатом. Горожане поделились с редакцией НГС его фотографиями, а также выложили снимки уходящего солнца в социальные сети. Вы только посмотрите, какое сегодня было удивительное небо!

А так закат выглядел в Академгородке

А так закат выглядел в Академгородке

В начале июля НГС сделал подборку красивейших мест в Новосибирской области, куда легко добраться этим летом. Здесь шумят водопады, летают пеликаны, а вода так и манит своей прохладой. Локации подсказали опытные путешественники по Сибири.

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закатзакат над Новосибирском
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