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В Заельцовском районе сбили мотоциклиста — пострадавшего увезли в больницу

Виновник ДТП на своём авто заворачивал во двор и не уступил дорогу

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На месте работает экипаж ГИБДД

На месте работает экипаж ГИБДД

Вечером в среду, 22 июля, в Заельцовском районе на Красном проспекте, 163/1 около 18:00 водитель неизвестного автомобиля сбил мотоциклиста.

— Водитель транспортного средства при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, пользующемуся преимуществом в движении. Травмы водителя мотоцикла уточняются. На месте работает экипаж ГИБДД, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Марку автомобиля, сбившего мотоциклиста, в ведомстве не уточнили.

По информации подписчиков группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в момент аварии водитель машины заворачивал во двор. По их словам, пострадавшего мотоциклиста увезли на машине скорой помощи.

Поздно вечером 18 июля в Ордынском районе Новосибирской области произошло столкновение двух мотоциклов. Погибла 15-летняя девушка.

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