В Заельцовском районе сбили мотоциклиста — пострадавшего увезли в больницу

Вечером в среду, 22 июля, в Заельцовском районе на Красном проспекте, 163/1 около 18:00 водитель неизвестного автомобиля сбил мотоциклиста.

— Водитель транспортного средства при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, пользующемуся преимуществом в движении. Травмы водителя мотоцикла уточняются. На месте работает экипаж ГИБДД, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Марку автомобиля, сбившего мотоциклиста, в ведомстве не уточнили.