Госдума запретила курить айкос и кальяны в ресторанах

Госдума сегодня на последнем заседании весенней сессии приняла закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы, айкосы (IQOS) и кальяны к сигаретам. Все правила и запреты, которые касались курения и продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступят в силу со дня официального опубликования.
За курение электронных сигарет, вейпов и кальянов будут штрафовать на сумму от 500 до
Ранее Госдума приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, увеличив штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса) и табачных изделий несовершеннолетним. Максимальный размер штрафов за продажу несовершеннолетнему табачной продукции для граждан будет увеличен с 5 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц — со 150 до 300 тысяч рублей.