Толоконский рассказал, что именно будет советовать губернатору. И признался, пойдет ли на выборы-2020

Виктор Толоконский, ставший советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, рассказал корреспонденту НГС, чем займётся в ближайшее время.
— Я советник губернатора на общественных началах. Какого-то специального функционала у меня нет: я свободен в выборе тем, направлений и предложений, которые буду вносить и губернатору, и членам правительства, министрам по самым-самым разным направлениям. В то же время много буду работать на приём, когда ко мне станут обращаться за советом, за консультацией самые разные люди. Это могут быть и работники правительства, и депутаты, и общественные деятели, и представители бизнеса. Где-то буду участвовать в работе координационных советов, буду сам инициировать какие-то совещания, мозговые штурмы, круглые столы… Я здесь родился и всю жизнь здесь прожил. Я достаточно долго здесь работал, чтобы просто со стороны быть наблюдателем, я хочу быть ещё полезным и надеюсь, что руководители региона почувствуют поддержку и помощь, которую я готов оказать, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Толоконский.
Толоконский уточнил, что в подобном качестве он уже поработал в мэрии. Впервые в новой роли его представили 14 июля на заседании инвестиционного совета с членами правительства, руководителями местных муниципалитетов, председателем Заксобрания и мэром Новосибирска. У советника губернатора в здании правительства будет свой кабинет и гибкий рабочий график.
Экс-губернатор признался, что уже подготовил пакет предложений, которые представит Травникову и новосибирскому правительству в ближайшее время:
— Я наметил предложения в сфере бюджетной политики, чтобы повысить уровень доходов консолидированного бюджета и обеспечить сбалансированный бюджет на следующий год. Это также вопросы стимулирования производственной и предпринимательской деятельности, преодоления возросшей безработицы. Это меры по стимулированию строительства жилья, инфраструктурных и социальных объектов. Это меры по повышению эффективности в инновационной сфере — укрепление поддержки науки, образования. Мои предложения будут касаться некоторых вопросов, связанных с аграрной политикой, и поддержания молодых семей, живущих в сельской местности… Словом, уже намечен целый набор мер, которые мы начали обсуждать с Андреем Александровичем [Травниковым].
Основной деятельностью, которая приносит Толоконскому доход, остаётся работа на посту советника президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана.
В феврале 2020 года Виктор Толоконский, комментируя НГС свою встречу с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым, допускал участие в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области, которое состоится вместе с выборами в горсовет в сентябре 2020 года. Сейчас, после получения поста советника губернатора, новосибирский политик участие в ближайших выборах не рассматривает.
— В этом году? Нет. Безусловно, я сейчас концентрируюсь только на управленческой работе, — подчеркнул Виктор Толоконский.
Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Окончил НГУЭУ (бывший Нархоз) по специальности «экономист». С 1996 года — мэр Новосибирска. С 2000-го — губернатор Новосибирской области. С 2010 года — полпред президента в Сибирском федеральном округе. С 2014 года Виктор Толоконский — врио губернатора Красноярского края, а после — губернатор. В сентябре 2017 года он ушёл в отставку, вернулся в Новосибирск и стал главным советником мэра Анатолия Локтя и советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС. Толоконского приглашали и в совет по стратегическому планированию при областном правительстве. Перед выборами губернатора НСО в 2018 году Толоконского лишили поста советника школы управления и отозвали его кандидатуру из списка новых членов совета директоров РЖД. Практически следом он покинул и пост советника мэра Новосибирска. В октябре 2019 года Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана.