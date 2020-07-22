Толоконский рассказал, что именно будет советовать губернатору. И признался, пойдет ли на выборы-2020

Толоконский уточнил, что в подобном качестве он уже поработал в мэрии. Впервые в новой роли его представили 14 июля на заседании инвестиционного совета с членами правительства, руководителями местных муниципалитетов, председателем Заксобрания и мэром Новосибирска. У советника губернатора в здании правительства будет свой кабинет и гибкий рабочий график.



Экс-губернатор признался, что уже подготовил пакет предложений, которые представит Травникову и новосибирскому правительству в ближайшее время:

— Я наметил предложения в сфере бюджетной политики, чтобы повысить уровень доходов консолидированного бюджета и обеспечить сбалансированный бюджет на следующий год. Это также вопросы стимулирования производственной и предпринимательской деятельности, преодоления возросшей безработицы. Это меры по стимулированию строительства жилья, инфраструктурных и социальных объектов. Это меры по повышению эффективности в инновационной сфере — укрепление поддержки науки, образования. Мои предложения будут касаться некоторых вопросов, связанных с аграрной политикой, и поддержания молодых семей, живущих в сельской местности… Словом, уже намечен целый набор мер, которые мы начали обсуждать с Андреем Александровичем [Травниковым].

