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Росздравнадзор разрешил больницам пользоваться аппаратами ИВЛ, которые отозвали из-за пожаров

Экспертиза не установила прямой связи с возгораниями

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Экспертиза не установила прямой связи аппаратов ИВЛ с возгораниями

Экспертиза не установила прямой связи аппаратов ИВЛ с возгораниями

Росздравнадзор вновь разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые весной отозвали из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

В документе отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории РФ приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

В начале мая в московской и петербургской больницах произошли пожары, в результате которых погибли в общей сложности семь человек. Причиной обоих инцидентов специалисты называли возгорание аппаратов ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. После этого Росздравнадзор временно остановил работу уральских приборов. Ограничения коснулись аппаратов, собранных с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, именно они использовались для оказания медпомощи в больницах.

В июле Росздравнадзор завершил проверку уральских аппаратов ИВЛ. Специалисты выявили «нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия (…) эксплуатационной и технической документации». Однако экспертиза не установила «прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями».

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возгораниеаппарат ИВЛкоронавирус
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