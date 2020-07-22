Росздравнадзор разрешил больницам пользоваться аппаратами ИВЛ, которые отозвали из-за пожаров

Росздравнадзор вновь разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые весной отозвали из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

В документе отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории РФ приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым.

В начале мая в московской и петербургской больницах произошли пожары, в результате которых погибли в общей сложности семь человек. Причиной обоих инцидентов специалисты называли возгорание аппаратов ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. После этого Росздравнадзор временно остановил работу уральских приборов. Ограничения коснулись аппаратов, собранных с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, именно они использовались для оказания медпомощи в больницах.