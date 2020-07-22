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Происшествия

Пришёл на пляж вместе с отчимом: на «Бумеранге» утонул 8-летний мальчик

Сейчас проводится доследственная проверка трагедии

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Следователи уже осмотрели место происшествия

Следователи уже осмотрели место происшествия

В Новосибирске сегодня, 22 июля, на пляже «Бумеранг» в Обском море утонул 8-летний мальчик.

— По предварительным данным, в дневное время ребёнок вместе со своим отчимом пришли на берег водохранилища, и в один из моментов мальчик остался без присмотра, пошел купаться и утонул. В ходе поисковых мероприятий тело было обнаружено недалеко от берега, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия и допросили очевидцев трагедии.

— В связи с возросшим числом утопления детей Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей, и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребенка, — добавили следователи.

Если вы стали очевидцем этой трагедии — свяжитесь с редакцией по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00 или по почте news@ngs.ru.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска 17 июля в озере утонули мать и её 7-летний сын. Трагедия произошла в садовом обществе «Береговое» неподалеку от разъезда Иня на озере Черное.

Почему люди так быстро тонут и что такое «поцелуй смерти»? Журналист вместе со спасателями провела эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила.

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Обское мореутонул ребенок
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