Пришёл на пляж вместе с отчимом: на «Бумеранге» утонул 8-летний мальчик

— В связи с возросшим числом утопления детей Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей, и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности вашего ребенка, — добавили следователи.

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Ранее в Первомайском районе Новосибирска 17 июля в озере утонули мать и её 7-летний сын. Трагедия произошла в садовом обществе «Береговое» неподалеку от разъезда Иня на озере Черное.



Почему люди так быстро тонут и что такое «поцелуй смерти»? Журналист вместе со спасателями провела эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила.

