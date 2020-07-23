Новосибирская обувная компания начала торговать «хоккейными» тапками

В новосибирских магазинах Westfalika и Rossita, входящих в состав ГК «Обувь России», на этой неделе появилась обувь с символикой хоккейного клуба «СИБИРЬ».



Новые модели сланцев изготовлены из ЭВА (этиленвинилацетата), текстиля и ПВХ. Сланцы выполнены в фирменных цветах клуба — темно-синем, голубом и белом и дополнены логотипом хоккейного клуба — фирменной снежинкой и снеговиком.

