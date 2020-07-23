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Бизнес

Новосибирская обувная компания начала торговать «хоккейными» тапками

«Обувь России» выпустила тапки с символикой ХК «Сибирь»

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Хоккейная серия появилась в летней коллекции&nbsp;

Хоккейная серия появилась в летней коллекции 

В новосибирских магазинах Westfalika и Rossita, входящих в состав ГК «Обувь России», на этой неделе появилась обувь с символикой хоккейного клуба «СИБИРЬ».

Новые модели сланцев изготовлены из ЭВА (этиленвинилацетата), текстиля и ПВХ. Сланцы выполнены в фирменных цветах клуба — темно-синем, голубом и белом и дополнены логотипом хоккейного клуба — фирменной снежинкой и снеговиком.

«Хоккейные» сланцы выпускает «Обувь России»

«Хоккейные» сланцы выпускает «Обувь России»

— Для нас огромная честь выпускать обувь с символикой нашего родного хоккейного клуба «Сибирь». Мы очень рады, что наша обувь станет одним из атрибутов его фирменного стиля,— комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании «ОБУВЬ РОССИИ».

Для хоккейной «Сибири» это далеко не первый пример подобного сотрудничества. В Новосибирске можно купить одежду и рюкзаки с символикой клуба, шоколад, ароматизаторы и т.д. В 2018 году символика клуба появилась на павильонах микрокофеен сети «Точка кофе».

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ХК "Сибирь""Обувь России"
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