Новосибирская обувная компания начала торговать «хоккейными» тапками

В новосибирских магазинах Westfalika и Rossita, входящих в состав ГК «Обувь России», на этой неделе появилась обувь с символикой хоккейного клуба «СИБИРЬ».
Новые модели сланцев изготовлены из ЭВА (этиленвинилацетата), текстиля и ПВХ. Сланцы выполнены в фирменных цветах клуба — темно-синем, голубом и белом и дополнены логотипом хоккейного клуба — фирменной снежинкой и снеговиком.
— Для нас огромная честь выпускать обувь с символикой нашего родного хоккейного клуба «Сибирь». Мы очень рады, что наша обувь станет одним из атрибутов его фирменного стиля,— комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании «ОБУВЬ РОССИИ».
Для хоккейной «Сибири» это далеко не первый пример подобного сотрудничества. В Новосибирске можно купить одежду и рюкзаки с символикой клуба, шоколад, ароматизаторы