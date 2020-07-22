Губернатор признал масочный режим эффективным — но его могут ослабить в школах

Власти НСО сохранят в регионе режим ношения масок
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не обнадежил новосибирцев — масочный режим пока отменять не планируют. Послабления могут сделать только в школах.
— Масочный режим сохранится, пока эта мера подтверждена как эффективная. Сейчас идет доработка рекомендаций по школьному обучению. Но мне сложно представить, чтобы дети в классах сидели в масках. Очевидно, эта мера будет ограниченно применяться на территории школ, — рассказал сегодня на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Также он заверил, что школьники с 1 сентября начнут занятия в очном формате.
— Там, где это возможно, очевидно, с какими-то торжественными мероприятиями, но с обязательным соблюдением необходимых мер безопасности. От входного температурного контроля до дезинфекции, — добавил губернатор.
Процесс обучения в новосибирских школах изменится в связи с пандемией коронавируса. В департаменте образования мэрии и региональном министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники.