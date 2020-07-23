На месте пяти бывших заведений New York Pizza появились вывески новой сети пиццерий

В Новосибирске появилась новая сеть пиццерий
На новосибирском рынке появилась сеть фастфуда с новым названием Hello Pizza — в ней уже пять точек. Это новое название заведений, которые раньше работали под брендом New York Pizza.
Сейчас в базе 2ГИС есть информация о пяти заведениях Hello Pizza, они расположены на Красном проспекте, на улице Татьяны Снежиной, в ТЦ «Заря» и в ТРЦ «Сан Сити». Ещё одна точка — в Кольцово — значится как «закрытая для посещения». Все эти заведения до февраля 2019 года работали под вывесками New York Pizza, но вынуждены были их демонтировать, поскольку этого потребовал владелец бренда.
Меню и формат работы Hello Pizza мало отличается от New York Pizza. Заведение предлагает девять видов пиццы («Манхэттен», «Делюкс», «Маргарита» и т.д.), которые можно купить как целым кругом (799 рублей), так и кусочком (109 рублей).
Заведениями управляет компания «Русская метель». Её единственным учредителем, по данным системы «Контур.Фокус», является новосибирский предприниматель Михаил Борисович Битюрин. Человеку с такими же фамилией, именем и отчеством принадлежат другие компании, которые занимаются оптовыми поставками продуктов питания, инженерными консультациями и «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». При этом Михаила Битюрина не было в составе учредителей компаний «Открытие» и «Открытие-2», которые управляли этими точками NYP в прошлом году.
Больше года эти пиццерии работали без названия — на вывеске не было ничего, кроме обозначения профиля заведения. Это было весьма необычно для ресторанного рынка. Однако в Новосибирске был и более яркий прецедент.
После того, как во второй половине 2000-х федеральный ритейлер X5 Retail Group отозвал у местного партнера (группы «Новые торговые системы») права на использование бренда «Пятерочка», владельцы НТС просто заменили вывески «Пятерочка» на слово «Универсам» к которому более мелким шрифтом было добавлено «удачных покупок». Сеть под таким названием проработала в Новосибирске больше 10 лет, пока в прошлом году не был закрыт её последний магазин.