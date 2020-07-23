На месте пяти бывших заведений New York Pizza появились вывески новой сети пиццерий

На новосибирском рынке появилась сеть фастфуда с новым названием Hello Pizza — в ней уже пять точек. Это новое название заведений, которые раньше работали под брендом New York Pizza.



Сейчас в базе 2ГИС есть информация о пяти заведениях Hello Pizza, они расположены на Красном проспекте, на улице Татьяны Снежиной, в ТЦ «Заря» и в ТРЦ «Сан Сити». Ещё одна точка — в Кольцово — значится как «закрытая для посещения». Все эти заведения до февраля 2019 года работали под вывесками New York Pizza, но вынуждены были их демонтировать, поскольку этого потребовал владелец бренда.

