Когда в Новосибирской области начнут работать детские спортивные секции — рассказывает губернатор

В Новосибирской области в августе могут начать работать детские спортивные секции. Об этом сегодня рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



— Решение вырабатывается. Ожидаем, что в начале августа такое решение примем, — сказал губернатор.

Секции планируют открыть в преддверии нового учебного года, но занятия должны будут проходить в небольших группах.

Фитнес-центры откроются намного позже. Андрей Травников заявил, что с них не планируют снимать ограничения до сентября.

Кинотеатры и театры в Новосибирской области также не откроются минимум до осени.