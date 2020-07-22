22 июля среда
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 70.97
eur 81.25
Тема дняИстория 12-летней Даши, зарабатывающей на тортах

Все новости

Все новости
ГородВсё о коронавирусе

Когда в Новосибирской области начнут работать детские спортивные секции — рассказывает губернатор

Андрей Травников уточнил, что занятия сначала будут проходить в небольших группах

3 924
64 Обсудить

Поделиться

Занятия до начала осени планируют разрешить только для детей, сроки открытия фитнес-клубов для взрослых пока не установлены

Занятия до начала осени планируют разрешить только для детей, сроки открытия фитнес-клубов для взрослых пока не установлены

Травников назвал срок, в который заработают секции для детей

В Новосибирской области в августе могут начать работать детские спортивные секции. Об этом сегодня рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Решение вырабатывается. Ожидаем, что в начале августа такое решение примем, — сказал губернатор.

Секции планируют открыть в преддверии нового учебного года, но занятия должны будут проходить в небольших группах.

Фитнес-центры откроются намного позже. Андрей Травников заявил, что с них не планируют снимать ограничения до сентября.

Кинотеатры и театры в Новосибирской области также не откроются минимум до осени.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (64)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!