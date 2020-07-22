Ездил из стороны в сторону: видео погони за пьяным водителем на Красном проспекте

После погони в Новосибирске водителю грозит наказание по двум статьям
В новосибирской ГИБДД сообщили подробности утренней погони за нетрезвым водителем автомобиля ВАЗ-2107, который врезался сразу в две машины. Выяснилось, что ранее мужчину дважды привлекали к ответственности за угон.
Выяснилось, что экипаж ДПС обратил внимание на «семёрку» из-за того, что она ездила по проезжей части из стороны в сторону. Водителю показали жест, чтобы тот сделал остановку, но тот проигнорировал требование и поехал дальше, превышая скорость.
— Уходя от преследования, водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилями «Вольво» и «Тойота Калдина», и на площади Калинина был задержан сотрудниками ДПС, оказав при этом сопротивление. При столкновении с другими автомобилями никто не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции.
Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Водителя «семёрки» задержали и доставили в отдел полиции «Заельцовский». Выяснилось, что в крови мужчины находится 0,281 промилле алкоголя, а автомобиль ему не принадлежит. Против мужчины составили протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без прав. Мужчине грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Также против задержанного составили протокол за неповиновение требованию сотрудника полиции.
Другая авария с участием нетрезвого водителя произошла 12 июля в Заельцовском районе. Водитель за рулём «Тойота Раум» снёс три припаркованных автомобиля у дома Дуси Ковальчук, 18.