Ездил из стороны в сторону: видео погони за пьяным водителем на Красном проспекте

В новосибирской ГИБДД сообщили подробности утренней погони за нетрезвым водителем автомобиля ВАЗ-2107, который врезался сразу в две машины. Выяснилось, что ранее мужчину дважды привлекали к ответственности за угон.



Выяснилось, что экипаж ДПС обратил внимание на «семёрку» из-за того, что она ездила по проезжей части из стороны в сторону. Водителю показали жест, чтобы тот сделал остановку, но тот проигнорировал требование и поехал дальше, превышая скорость.



— Уходя от преследования, водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с автомобилями «Вольво» и «Тойота Калдина», и на площади Калинина был задержан сотрудниками ДПС, оказав при этом сопротивление. При столкновении с другими автомобилями никто не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции.